Torcedores detonam decisão do VAR em Fortaleza x Botafogo: ‘Piada’

Fortaleza x Botafogo estão se enfrentando pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro no Castelão. A partida deste sábado já teve uma polêmica logo nos primeiros minutos de jogo, e a web detonou a decisão do VAR.

Aos 7 minutos de Fortaleza x Botafogo, o zagueiro do Leão Gustavo Mancha deu uma entrada forte em Danilo, volante do Botafogo. Anderson Daronco expulsou o atleta em campo, mas o VAR chamou para revisão.

Apesar de checar o lance no monitor, Daronco manteve a decisão de campo e expulsou Mancha. Aparentemente, a maioria dos torcedores concordou com Daronco, e detonou o VAR. Veja abaixo.

Artur Cabral em Fortaleza x Botafogo no estadio Arena Castelao pelo campeonato Brasileiro A 2025.

Veja lance e reação da web com decisão do VAR em Fortaleza x Botafogo

Escalações das equipes

Sem Kaio Pantaleão, lesionado, e Barboza, suspenso, o técnico italiano precisou improvisar Marçal. David Ricardo completa o setor, mas atuando pelo lado direito.

Ancelotti não terá o capitão Marlon Freitas para Fortaleza x Botafogo, que cumpre protocolo de concussão após choque forte de cabeça no duelo com o Bragantino, pela Copa do Brasil. Danilo herdou a vaga e jogará ao lado de Newton. Allan está suspenso.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: John, Vitiho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Fortaleza, comandado por Renato Paiva, ex-técnico do Glorioso, está escalado com: Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.