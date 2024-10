Maiores vendas do Botafogo: veja lista completa

Jeffinho é a maior venda da história do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro

O {Botafogo} é um dos mais tradicionais clubes brasileiros, que também revelou vários craques para o futebol. Com o mercado europeu buscando as joias do Brasil cada vez mais cedo, o Glorioso também não conseguiu escapar dessa situação, no que culminou na venda de jovens promessas do clube, que estão nessa lista. Quer saber as maiores vendas do Botafogo? O Lance! te conta abaixo.

Jeffinho se tornou a maior venda do Botafogo quando foi vendo para o Lyon, em 2023 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As 10 maiores vendas do Botafogo:

10º lugar: André Lima - Após chegar ao Glorioso no começo de 2007, o atacante André Lima foi vendido ao Hertha Berlim, da Alemanha, logo na metade do mesmo ano, custando um total de 3,5 milhões de euros ao clube alemão, sendo assim, a décima maior venda do Botafogo.

9º lugar: Adryelson - Zagueiro que fez grande 2023 com o Botafogo, mesmo sem ficar com o título do Brasileirão, Adryelson foi comprado pelo Lyon, clube gerido por John Textor, por 3,58 milhões de euros. Ele voltou ao Botafogo por empréstimo para atuar no clube em 2024.

8º lugar: Caio Alexandre - Comprado pelo Vancouver Whitecaps, time que disputa a MLS, na temporada 2020/21, por 3,6 milhões de euros, o volante é a oitava venda mais cara do Botafogo. O jogador formado nas categorias de base do Glorioso defende atualmente a equipe do Bahia.

7º lugar: Matheus Fernandes - Mais um atleta formado no clube, Matheus Fernandes foi vendido ao Palmeiras na temporada de 2019, por 4 milhões de euros, com 20 anos de idade. Hoje, o volante atua pela equipe do Red Bull Bragantino.

6º lugar: Dodô - Já em final de carreira, Dodô rendeu um bom retorno financeiro para a equipe do Botafogo, sendo a sexta maior venda da história da equipe. O Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, comprou o atleta, que tinha já 32 anos na época, por 4 milhões de euros.

Mesmo já com 32 anos, Dodô foi vendido por mais de 4,5 milhões de euros ao futebol árabe (Foto: Gilvan de Souza/Lancepress!)

5º lugar: Matheus Dória - Em quinto lugar na lista, está o zagueiro Dória. Com apenas 19 anos, na temporada 2014/15, o jogador foi vendido para o Olympique de Marseille por 5 milhões de euros. O atleta, que é das categorias de base do clube, defende atualmente as cores do Atlas, do México.

4º lugar: A quarta maior venda da história do clube é a de Maicosuel. O já aposentado foi vendido na temporada 2012/13 para o futebol italiano, para jogar na Udinese, por um valor de 5,3 milhões de euros.

3º lugar: Elkeson - Abrindo o pódio, o atacante Elkeson foi a terceira maior venda do Botafogo, ao ser vendido para o Guangzhou Evergrande, da China, ainda em 2013, por 5,7 milhões de euros. Atualmente, o jogador segue atuando na China, por onde fez basicamente toda sua carreira, no CD Rongcheng.

2º lugar: Vitinho - Mais um das categorias de base do clube, Vitinho aparece em segundo lugar da lista. Ele foi vendido para o CSKA Moscou, no fim de 2013, por um valor aproximado de 9,5 milhões de euros. Atualmente, ele atua na Arábia Saudita, no Al-Ettifaq.

1º lugar: Jeffinho - A maior venda do Botafogo é Jeffinho. O atacante foi vendido para o Lyon, já na gestão de John Textor, por um valor de 10 milhões de euros, na temporada 2022/23. No entanto, ele retornou ao clube em 2024, onde passa a temporada por empréstimo do clube francês, retornando no final do ano.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo Botafogo com esses jogadores, o clube arrecadou um total de quase 55 milhões de euros.