Conheça os técnicos que mais títulos conquistaram pelo Botafogo, contribuindo para as glórias e a tradição do Glorioso no futebol brasileiro. (Foto: Satiro Sodre/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 06:33 • São Paulo

O Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, com uma rica história de títulos e conquistas. Diversos técnicos contribuíram para esse legado, conduzindo o Glorioso a momentos inesquecíveis. Abaixo, estão os técnicos que mais se destacaram pelo número de títulos conquistados no comando do Botafogo.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja top 5 técnicos do Botafogo com mais títulos

Técnicos do Botafogo: 1º Zagallo - 7 títulos

Zagallo é um dos técnicos mais icônicos da história do Botafogo, com sete títulos conquistados. Entre eles, estão o Campeonato Brasileiro de 1968, o Campeonato Carioca de 1967 e 1968, o Torneio Início de 1967, o Troféu Triangular de Caracas em 1968 e 1970, além do Torneio Hexagonal do México em 1968. Zagallo é um símbolo do Botafogo, e sua relação com o clube vai além dos títulos, representando um dos períodos mais gloriosos da história alvinegra.

1º Marinho Rodrigues - 7 títulos

Marinho Rodrigues também conquistou sete títulos pelo Botafogo, incluindo o Torneio Rio-São Paulo de 1962, a Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo de 1961 e os Campeonatos Cariocas de 1961 e 1962. Além disso, ele venceu o Torneio Início de 1961, 1962 e 1963. Marinho é lembrado como um dos técnicos que ajudou a consolidar o Botafogo como uma potência do futebol brasileiro na década de 1960.

3º Nicolas Ladanyi - 4 títulos

Nicolas Ladanyi é outro nome importante na história do Botafogo, com quatro títulos. Ele liderou o time na conquista da Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo em 1930 e do Campeonato Carioca em 1930 e 1932, além da Taça Rio-Sul em 1931. Ladanyi foi um dos primeiros técnicos a levar o Botafogo ao sucesso em competições regionais, firmando as bases do clube no futebol carioca.

5º Joel Santana - 2 títulos

Joel Santana, conhecido por seu carisma e longa trajetória no futebol brasileiro, conquistou dois títulos com o Botafogo: os Campeonatos Cariocas de 1997 e 2010. Joel é querido pela torcida alvinegra por seu estilo motivador e por ter conduzido o Botafogo a momentos marcantes nas competições estaduais.

5º Carlito Rocha - 2 títulos

Carlito Rocha é uma figura histórica no Botafogo, com dois títulos importantes. Ele foi campeão do Campeonato Carioca em 1935 e do Torneio Início em 1938. Sua gestão é lembrada pela paixão e dedicação ao clube, sendo um dos primeiros a ajudar o Botafogo a construir sua tradição no cenário carioca.