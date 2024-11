As músicas da torcida do Botafogo traduzem a paixão e a tradição do clube nas arquibancadas. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 08:29 • São Paulo

A torcida do Botafogo é marcada por sua fidelidade e paixão, carregando o peso da história e da tradição alvinegra. As músicas cantadas nos estádios são expressões da devoção e do orgulho botafoguense, fortalecendo a ligação entre o time e seus torcedores. Confira as cinco músicas mais emblemáticas que representam o amor pelo Botafogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

“Botafogo Campeão”

"Botafogo Campeão" é uma música que celebra as vitórias e o espírito de luta do Glorioso. Essa canção é entoada principalmente em momentos de conquista e simboliza a emoção de ver o Botafogo alcançar o topo. A letra exalta o orgulho e a felicidade de ser botafoguense, demonstrando o sentimento dos torcedores ao ver o time triunfar.

Letra completa da música do Botafogo:

Esse é o Botafogo que eu gosto

Esse é o Botafogo que eu conheço

Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus

Deixa eu festejar porque eu mereço

Esse é o Botafogo que eu gosto

Esse é o Botafogo que eu conheço

Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus

Deixa eu festejar porque eu mereço

É tão bonito ver

Minha gente sorrindo de emoção

O meu Brasil

De ponta a ponta chorando, vibrando, saudando o Botafogo Campeão

O meu Brasil

De ponta a ponta chorando, vibrando, saudando o Glorioso Campeão!

“Ô Balance”

"Ô Balance" é uma canção provocativa, entoada pela torcida do Botafogo especialmente em clássicos contra o Flamengo. A música é uma maneira divertida de exaltar o Botafogo e brincar com os rivais. Esse tipo de provocação é comum nas torcidas, criando um clima de rivalidade saudável e mostrando a força e a confiança dos botafoguenses.

Letra completa da música do Botafogo:

Ô balancê, balancê

Escute o que eu vou te dizer

A festa da Raça está em extinção

Vocês viram na televisão

Coitadinha da Raça

A Raça do Urubu (tomou no c*)

Tentou voar no Maraca legal

E caiu na Geral

“O Botafogo É Meu Melhor Amigo”

Essa canção reflete a lealdade dos torcedores com o clube, chamando o Botafogo de “melhor amigo”. A música expressa o amor e o companheirismo dos botafoguenses, que apoiam o time em qualquer situação. A letra celebra o vínculo duradouro entre o clube e seus torcedores, mostrando que o Botafogo é uma paixão que atravessa gerações.

Letra completa da música do Botafogo:

O Botafogo é meu melhor amigo

A minha sina, meu primeiro amor

Mesmo vivendo momentos difíceis

Sua torcida sempre dá um show

Na minha alma sua estrela brilha

Inexplicável essa sensação

Tenho orgulho do meu Glorioso

É um amor que não tem divisão

É no Niltão a festa

E a galera enlouqueceu

A união perfeita

Jogando juntos: Você e eu

E dá-lhe dá-lhe dá-lhe, meu Fogão

E dá-lhe dá-lhe dá-lhe, meu Fogão

Te apoiarei até minha vida acabar

“Dá-lhe Fogo”

"Contexto: ""Dalhe Fogo" é uma música do Botafogo de apoio constante, cantada pela torcida para incentivar o time em todos os momentos do jogo. A letra simples e repetitiva é fácil de acompanhar, e quando entoada em coro, gera uma atmosfera única de força e apoio. É uma canção que motiva tanto o time quanto a torcida, fortalecendo o ambiente do estádio.

Letra completa da música:

Ôôôôôô

Dalhe Fogo vamos

Ôôô

Ôôôôôô

Dalhe Fogo vamos

Botafogo

Te amamos

“Botafogo Minha Alegria”

Essa música expressa o amor incondicional dos torcedores pelo Botafogo. Cantada com emoção, “Botafogo Minha Alegria” mostra que, para os botafoguenses, o clube é uma fonte de felicidade e orgulho. A canção traduz a paixão do torcedor, que promete apoiar o time até o fim da vida, em qualquer circunstância.

Letra completa da música do Botafogo:

Oh Botafogo

Minha alegria

Vou te apoiar até o fim da minha vida

Um sentimento

Que não comparo

Apaixonado, enlouquecido, eu nunca paro

Olê olê

Olê olê

Olê olê olê olê olê olê

Essas músicas representam o amor e a tradição da torcida botafoguense, criando uma atmosfera única nos estádios. Entoadas em uníssono, essas canções reforçam a conexão entre o Botafogo e sua torcida, mostrando a paixão e o orgulho de ser botafoguense.