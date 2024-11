Lancepédia do Botafogo; veja história, títulos e listas do Fogão

Confira a Lancepédia do Botafogo (Foto: Daniel Ramalho / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 12:00 • Rio de Janeiro

O Lance! traz para você todas as informações históricas sobre o time do Botafogo. Veja as origens de nome, escudo, uniformes, mascotes, além de saber estatísticas sobre os jogadores que já fizeram parte dos elencos do Glorioso, como artilheiros, estrangeiros, contratações e vendas; confira a Lancepédia do Botafogo.

A origem do nome do Botafogo

Iniciando a Lancepédia do Botafogo, o bairro, que dá nome ao clube, tem uma origem interessante que remonta ao período colonial. A área recebeu esse nome em homenagem a João Pereira de Sousa Botafogo, um nobre português do século XVI que recebeu uma vasta sesmaria na região onde hoje fica o bairro. O nome "Botafogo" é, na verdade, uma referência à função desempenhada por João Pereira, que era o responsável por acender o fogo nos canhões da esquadra portuguesa, e também é uma alusão à força e ao poder do fogo.

Quando o clube foi fundado, a escolha do nome Botafogo foi natural, já que ele representava não apenas o bairro onde o time foi criado, mas também a história e a tradição daquela região do Rio de Janeiro. O clube começou suas atividades como uma equipe de futebol amador, mas em pouco tempo se tornou um dos clubes mais respeitados do país. O nome do Botafogo passou a ser sinônimo de força, tradição e um forte vínculo com a cidade do Rio de Janeiro.

A fusão e a criação do Botafogo de Futebol e Regatas

Em 1942, o Botafogo Football Club se fundiu com o Botafogo de Regatas, que era uma equipe dedicada ao remo, criando o Botafogo de Futebol e Regatas. Essa fusão foi importante não apenas para o clube, mas também para o nome do Botafogo, que passou a englobar o espírito de duas tradições esportivas: o futebol e o remo. O remo era uma modalidade muito praticada no Rio de Janeiro e simbolizava a ligação do clube com a Baía de Guanabara.

Essa fusão trouxe ao nome do Botafogo uma força ainda maior, reforçando a ligação do clube com o bairro de Botafogo e a cidade do Rio de Janeiro. O distintivo do clube, com a famosa estrela solitária, tornou-se um dos símbolos mais reconhecidos do futebol brasileiro, representando a glória e a tradição que o nome do Botafogo carregava.

Botafogo e seu impacto no futebol

O nome do Botafogo se tornou mundialmente famoso graças a jogadores lendários que passaram pelo clube, como Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho, Didi, entre muitos outros. O clube se destacou no cenário nacional e internacional ao longo das décadas, conquistando títulos importantes e se tornando uma verdadeira potência do futebol brasileiro.

O nome do Botafogo sempre esteve associado ao talento e à habilidade técnica. Nos anos 1950 e 1960, o Botafogo foi um dos clubes mais dominantes no Brasil e teve grande influência na seleção brasileira. Jogadores como Garrincha e Nilton Santos, ícones do clube, desempenharam papéis fundamentais nas conquistas da seleção brasileira em Copas do Mundo, e ajudaram a levar o nome do Botafogo para além das fronteiras nacionais.

O significado cultural do nome Botafogo

O nome do Botafogo transcende o esporte e tem um grande significado cultural para o Rio de Janeiro e para seus torcedores. O bairro de Botafogo, onde o clube foi fundado, sempre foi um dos centros culturais e esportivos da cidade, e o clube se tornou uma parte essencial da identidade da região. Além disso, o Botafogo atraiu uma torcida apaixonada, conhecida como "alvinegra", que tem uma profunda ligação emocional com o clube e seu nome.

Para os botafoguenses, o nome do Botafogo simboliza uma história de tradição, luta e superação. O clube, que teve altos e baixos ao longo de sua trajetória, sempre manteve uma torcida fiel e um forte senso de identidade. O nome é sinônimo de glória passada e esperança para o futuro, com o clube buscando sempre novos títulos e conquistas para encher de orgulho seus torcedores.

A história e as origens do escudo do Botafogo

Seguindo com a Lancepédia do Botafogo, pelas informações do próprio site do clube, o escudo da equipe sofreu algumas alterações antes de chegar ao que conhecemos atualmente. No entanto, uma única figura sempre esteve presente para a representação do clube, a estrela solitária.

Em 1894, o clube do Botafogo foi fundado exclusivamente para a prática do remo, esporte principal da equipe naquela época. No escudo do Glorioso, a estrela solitária aparecia juntamente com as letras das iniciais do clube entrelaçadas, com desenho de remos completando a figura. Uma das vertentes históricas para a utilização da estrela é pelo fato de que os remadores praticavam durante a madrugada, e ao olharem para o céu, enxergavam o planeta Vênus, também conhecido como "Estrela D'Alva".

Em 2019, o Botafogo lançou uma camisa em homenagem ao primeiro escudo do clube (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em 1904, foi fundado o Botafogo Football Club, destinado obviamente a prática do futebol. O clube apresentava um escudo com estilo suíço, com fundo branco, contorno preto e as letras "BFC" centralizadas. Em 1942, houve a fundição do Clube de Regatas do Botafogo com o clube de futebol, que fez com que fosse criado o escudo botafoguense que conhecemos hoje, criando o clube Botafogo de Futebol e Regatas.

O escudo do Botafogo, após essa fusão, permaneceu no formato suíço do clube de futebol e passou a ser representado com a estrela solitária centralizada em seu desenho, do clube do remo. O fundo do escudo passou a ser preto, enquanto o contorno do emblema passou a ter duas cores, a preta e a branca.

A Origem da Camisa do Botafogo

O próximo tópico da Lancepédia do Botafogo fala sobre o uniforme do clube, que foi idealizada logo na primeira reunião da fundação do clube de futebol da equipe carioca, em 1904, por Itamar Tavares, que já havia dado a ideia da utilização de um uniforme preto e branco, por ter estudado na Itália e ser fã da Juventus de Turim. No entanto, o clube usou provisoriamente um uniforme todo branco até o ano de 1906.

A primeira camisa do Botafogo era toda branca, com uma faixa preta na cintura (Foto: Reprodução/Flickr Botafogo)

As mudanças do uniforme botafoguense

A partir de então, as camisas de botão alvinegras foram confeccionadas e eram importadas da Inglaterra. Ainda completavam o uniforme, um boné listrado e uma faixa preta sobre o calção, amarrada na cintura. Em 1909, as camisas de botão foram substituídas pelas de malhas.

Em 1910, o clube passou a utilizar o escudo em seu uniforme, ainda diferente daquele que conhecemos hoje, após ganhar o título do Campeonato Carioca de 1910. A conquista inclusive rendeu o apelido de "Glorioso" para o Botafogo. Até o ano de 1942, poucas mudanças aconteceram na camisa do Botafogo, apenas mudanças do design das listras e golas.

A adição da Estrela Solitária

Em 42, acontece a fusão entre o Club de Regatas do Botafogo e o Botafogo Football Club, o que fez com que o clube adicionasse em seu uniforme sua marca mais famosa, a estrela solitária. No entanto, o emblema foi mudado somente para a temporada do ano seguinte.

A Estrela Solitária foi adicionada na camisa do Botafogo no ano de 1942 (Foto: Reprodução/Flickr Botafogo)

A partir de então, pouquíssimas mudanças aconteceram nas camisas botafoguenses. Apenas adições de patrocinadores ao longo do tempo realmente alteraram os padrões dos uniformes, enquanto algumas mudanças de golas e mangas também aconteceram, porém nada que alterasse a tradição alvinegra que o clube demostra desde sua fundação.

Confira a letra do hino do Botafogo

Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910

Foste herói em cada jogo, Botafogo

Por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer

Tradições aos milhões tens também

Tu és o glorioso não podes perder, perder para ninguém!



Noutros esportes tua fibra está presente

Honrando as cores do Brasil de nossa gente

Na estrada dos louros, um facho de luz

Tua estrela solitária te conduz

A história de criação do hino botafoguense

O tão conhecido hino do Botafogo foi realizado no ano de 1946 por Lamartine Babo. O apresentador do "Trem da Alegria" compôs diversos hinos, com um tom de marchinha, para os 11 clubes que disputavam a primeira divisão do Campeonato Carioca. O hino foi apresentado com o nome de "A Marcha do Botafogo".

No entanto, a canção não foi bem recebida pela diretoria do clube, muito por conta do verso mais famoso do hino "Botafogo, Botafogo/Campeão de 1910". Algumas alas do clube, incluindo o presidente e alguns dirigentes, viam que Lamartine queria esconder ou apagar glórias passadas do clube a partir deste verso, e por isso, preferiam o hino que havia sido composto por Octacílio Gomes e Eduardo Souto.

Lamartine Babo compôs hinos para todos os times do Campeonato Carioca (Foto: Reprodução)

No entanto, a história foi completamente diferente nas arquibancadas. Os torcedores aceitaram muito bem o novo hino do Botafogo, que se popularizou entre os adeptos botafoguenses, que adotaram a canção de Babo como a oficial do clube.

Em 1963, a gravadora Copacabana lançou um LP com as principais marchas de Lamartine Babo. Nesse lançamento, a letra do hino do Botafogo foi modificada para o que conhecemos hoje em dia: "Botafogo, campeão desde 1910".

Veja a história do mascote do Botafogo

Seguindo a Lancepédia do Botafogo, na parte do mascote, o presidente do clube na década de 1940, Carlito Rocha, foi responsável por emplacar o mascote oficial da equipe até os dias de hoje, devido a uma superstição que o cartola possuía na época. Outros dois mascotes também fizeram parte da história botafoguense

O cachorro Biriba, o mascote oficial do Botafogo

Conhecido por suas superstições, o presidente Carlito Rocha adotou um cachorro vira-lata branco e preto, assim como as cores do clube, como seu talismã. O animal foi achado na rua pelo zagueiro Macaé e foi conhecido como Biriba. O cão foi levado para a sede do clube na época, e em seu primeiro "jogo" acompanhando a equipe do Botafogo, o time saiu vencedor.

Na foto, Biriba e o ex-presidente do Botafogo, Carlito Rocha (Foto: Reprodução)

O resultado foi um título de Campeonato Carioca invicto para o Botafogo, no ano de 1948, com 17 vitórias e dois empates. Isso fez com que Biriba se tornasse um mascote não oficial do Botafogo. Desde então, essa história do Biriba segue viva pelos corredores do Glorioso e pela torcida que acompanha a equipe no Nilton Santos. Em 2021, Biriba ganhou um novo parceiro, o também cachorro, Bira. Ele foi feito em um design muito mais feroz para animar a torcida, que tem o apelido de "cachorrada".

O Pato Donald

Biriba, no entanto, não foi o primeiro mascote da equipe carioca. Alguns anos antes de se popularizar a história do cachorro, o personagem "Pato Donald" foi desenhado pelo chargista Lorenzo Molla com a camisa do Glorioso, fazendo com que o icônico símbolo da Disney fosse visto como um mascote do Botafogo.

O chargista, Lorenzo Molla, desenhou o personagem Pato Donald como um mascote do Botafogo (Foto: Reprodução)

Apesar de ser aceito pela torcida, o personagem não pôde ser usado oficialmente, já que para isso, o Botafogo precisaria arcar com os custos de direitos autorais, que eram muito caros para a realidade da equipe naquela época.

Manequinho

A solução encontrada então, pelo problema dos direitos autorais, foi com Manequinho. A escultura foi inspirada na obra de Bruxelas, na Bélgica, Manneken Pis. A obra foi esculpida por Belmiro de Almeida e transferida para a praia de Botafogo, já que simbolizava o que era considerado um desrespeito, pois a imagem da escultura representava um menino urinando.

Vestir o Manequinho com as cores do clube quando o Botafogo levanta uma taça virou uma tradição dos torcedores (Foto: Reprodução)

A relação do Manequinho com o Botafogo se deu em 1948, quando o comerciante Jorge Kaiuca vestiu a obra com uma camisa do Glorioso após a conquista do título do Campeonato Carioca daquele ano. Assim, desde aquele ano, sempre que o clube levanta uma taça, ele recebe novamente as cores do clube, passando a se tornar um segundo mascote do Botafogo. Atualmente, ela é de posse do clube botafoguense.

Nilton Santos é um dos maiores ídolos do Botafogo. (Reprodução: Fifa)

Os 10 maiores ídolos do Botafogo

Garrincha

Considerado o maior dos ídolos do Botafogo, Garrincha encantou o mundo com seu drible e irreverência. Atuou no clube de 1953 a 1965 e conquistou inúmeros títulos, incluindo o Campeonato Carioca. Sua habilidade incomparável o tornou uma lenda do futebol mundial. Nilton Santos

Nilton Santos é conhecido como a "Enciclopédia do Futebol". Atuou no Botafogo por quase duas décadas, sendo fundamental em conquistas estaduais e nacionais. Sua elegância e visão de jogo o tornaram um dos maiores ídolos do Botafogo e do futebol brasileiro. Jairzinho

Jairzinho, o "Furacão da Copa", brilhou tanto no Botafogo quanto na Seleção Brasileira. Jogou no clube entre 1959 e 1974, sendo uma peça-chave nas conquistas do Carioca e ídolo por sua garra e técnica. Didi

Didi foi um dos grandes meio-campistas do Botafogo e da Seleção Brasileira. Sua capacidade de lançar e controlar o meio-campo fez dele um dos maiores ídolos do clube, onde jogou entre 1956 e 1964. Túlio Maravilha

Túlio Maravilha foi o artilheiro nato do Botafogo nos anos 1990. Com muitos gols e carisma, levou o clube ao título do Campeonato Brasileiro de 1995, o colocando no hall de ídolos do Botafogo. Manga

O goleiro Manga foi um dos maiores defensores que passaram pelo Botafogo. Atuou no clube nos anos 1960 e ajudou o time a conquistar títulos importantes com defesas espetaculares. Quarentinha

Quarentinha é o maior artilheiro da história do clube, com mais de 300 gols marcados. Sua passagem pelo clube nas décadas de 1950 e 1960 foi recheada de gols e títulos, tornando-o um dos maiores ídolos do Botafogo. Heleno de Freitas

Heleno de Freitas foi um dos primeiros grandes craques do Botafogo. Jogou no clube na década de 1940 e ficou marcado por seu estilo irreverente e pela habilidade de marcar gols decisivos. Gérson

Gérson, o "Canhotinha de Ouro", brilhou no Botafogo nos anos 1960. Sua visão de jogo e passes precisos o tornaram um dos maiores ídolos do clube, além de grande figura na história do futebol brasileiro. Jefferson

Jefferson foi o goleiro que mais vestiu a camisa do Botafogo. Sua liderança e defesas espetaculares, especialmente no retorno à Série A em 2015, o tornaram um dos maiores ídolos recentes do clube.

Túlio Maravilha é um dos maiores e mais carismáticos artilheiros do Botafogo. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Maiores artilheiros do Botafogo na história

O Lancepédia do Botafogo também traz os maiores artilheiros da história do clube:

1 – Quarentinha – 313 gols

Quarentinha é o maior artilheiro do Botafogo, com 313 gols. Ele jogou nas décadas de 1950 e 1960, sendo peça fundamental em um dos períodos mais gloriosos do clube. Quarentinha era conhecido por sua precisão nas finalizações e por seu faro de gol, sendo decisivo em diversos títulos estaduais e em conquistas importantes como o Torneio Rio-São Paulo.

2 – Carvalho Leite – 261 gols

Carvalho Leite, com 261 gols, é um dos grandes artilheiros do Botafogo. Atuando nas décadas de 1930 e 1940, ele foi fundamental em várias conquistas estaduais e é lembrado por sua habilidade de colocar a bola no fundo das redes. Carvalho Leite foi um dos primeiros ídolos do clube e ajudou a construir a fama do Botafogo como uma potência no futebol brasileiro.

3 – Garrincha – 245 gols

Garrincha, o "Anjo das Pernas Tortas", é uma lenda do futebol mundial e marcou 245 gols e está no top 3 maiores artilheiros do Botafogo. Embora seja mais lembrado por seus dribles desconcertantes e assistências, Garrincha também foi um artilheiro prolífico, contribuindo para títulos cariocas e outras conquistas internacionais.

4 – Heleno de Freitas – 209 gols

Heleno de Freitas, com 209 gols, foi um dos primeiros grandes craques do Botafogo nas décadas de 1940. Conhecido por seu temperamento explosivo e sua grande técnica, Heleno de Freitas é lembrado como um dos artilheiros mais carismáticos e polêmicos da história do futebol. Mesmo em tempos difíceis, ele sempre se destacou com gols decisivos e atuações memoráveis.

5 – Nilo – 190 gols

Nilo, com 190 gols, foi um dos primeiros grandes atacantes do Botafogo, jogando nas décadas de 1920 e 1930. Ele foi fundamental para o clube em várias conquistas estaduais e é lembrado como um dos maiores artilheiros do Botafogo.

6 – Jairzinho – 189 gols

Jairzinho, o "Furacão da Copa", marcou 189 gols pelo Botafogo, sendo um dos maiores jogadores da história do clube e do futebol mundial. Atuando nas décadas de 1960 e 1970, ele foi peça chave nas conquistas estaduais e no domínio do Botafogo em competições nacionais. Jairzinho também brilhou na Seleção Brasileira, sendo um dos destaques da Copa do Mundo de 1970.

7 – Octávio Moraes – 171 gols

Octávio Moraes foi um dos grandes atacantes do Botafogo nas décadas de 1940 e 1950, com 171 gols. Ele ajudou o clube a conquistar títulos estaduais e foi conhecido por seu posicionamento preciso dentro da área. Octávio Moraes foi um artilheiro do Botafogo histórico e um ídolo respeitado pela torcida.

8 – Túlio Maravilha – 167 gols

Túlio Maravilha marcou 167 gols pelo Botafogo e foi o grande destaque da conquista do Campeonato Brasileiro de 1995. Com seu faro de gol e carisma, Túlio se tornou um dos maiores ídolos recentes do clube e está no top 10 de maiores artilheiros do Botafogo.

9 – Roberto Miranda – 154 gols

Roberto Miranda foi um dos grandes atacantes do Botafogo nos anos 1960, com 154 gols marcados. Ele fez parte de uma geração vitoriosa do clube, conquistando títulos estaduais e deixando sua marca em clássicos e competições importantes. Roberto Miranda figura na lista de artilheiros do Botafogo.

10 – Dino da Costa – 144 gols

Dino da Costa marcou 144 gols pelo Botafogo nas décadas de 1950 e 1960. Ele foi um dos maiores goleadores do clube e ajudou o Glorioso a conquistar títulos importantes no cenário estadual. Dino da Costa é lembrado por sua habilidade e precisão nas finalizações, sendo um dos principais nomes de sua geração.

Confira os jogadores com mais títulos pelo Botafogo

O Lancepédia do Botafogo também traz os jogadores com mais títulos da história do clube:

20 títulos: Manga

Com 20 títulos pelo Botafogo em seu currículo, o goleiro Manga é o maior vencedor de taças pelo Glorioso. A passagem que durou do final da década de 50 até o final dos anos de 1960, rendeu ao guarda redes quatro Campeonatos Cariocas, além de quatro Torneios Rio-São Paulo como conquistas mais relevantes do arqueiro pelo Botafogo.

18 títulos: Paulistinha

Logo após o goleiro Manga, Paulistinha é o segundo maior vencedor de títulos pelo clube do Rio de Janeiro. Com a mesma quantidade de Campeonato Carioca (quatro), além de outros três taças de Torneios Rio-São Paulo e um Campeonato Brasileiro, o defensor botafoguense conquistou um total de 18 títulos.

16 títulos: Nílton Santos

Um dos maiores ídolos do clube, que leva o nome de seu atual estádio, Nílton Santos conquistou 16 taças com a equipe do Botafogo, sendo tetracampeão do Campeonato Carioca, além de bicampeão do Torneio Rio-São Paulo. O lateral ainda conquistou diversos outros títulos de menor expressão pela equipe durante sua carreira.

Com 16 títulos, Nílton Santos é um dos maiores vencedores do Botafogo (Foto: Reprodução)

15 títulos: Rildo, Roberto Miranda, Gérson e Zé Carlos

O quarteto que levantou 15 títulos pelo Botafogo, Rildo, Roberto Miranda, Gérson e Zé Carlos, jogaram praticamente na mesma época no Fogão, todos atuando no início da década de 60 até o começo da década de 1970. Entre os títulos de maior expressão da equipe naquela época estão o bicampeonato do Torneio Rio-São Paulo (1961/1962), o bicampeonato do Campeonato Carioca (1967/1968), além do título do Campeonato Brasileiro (1968).

Veja outros jogadores que mais foram campeões pelo Botafogo

14 títulos: Jairzinho e Joel Martins

13 títulos: Garrincha, Ayrton Povill

12 títulos: Afonsinho

11 títulos: Zagallo

10 títulos: Quarentinha, Zé Maria, Dimas, Humberto Rêdes, Waltencir, Carlos Roberto Wilson Gottardo, Renan e Jefferson.

9 títulos: Édison, Amoroso, Cao, Moreira Leônidas, Rogério e Wagner

Mais jogos pelo Botafogo

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Botafogo

O Lancepédia do Botafogo também traz os jogadores com mais jogos na história do clube:

1. Nilton Santos – 721 jogos

Nilton Santos, conhecido como a "Enciclopédia do Futebol", é o recordista de mais jogos pelo Botafogo, com 721 partidas. Defendendo o clube de 1948 a 1964, ele foi um dos maiores laterais da história do futebol mundial, marcando época pelo Botafogo e pela Seleção Brasileira. Sua lealdade ao clube o torna uma lenda imortal do Glorioso.

Garrincha é um dos jogadores com mais jogos pelo clube (Foto: Reprodução de internet)

2. Garrincha – 610 jogos

Garrincha, o "Anjo das Pernas Tortas", é uma das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro. Com 610 partidas pelo Botafogo entre 1953 e 1965, ele encantou o mundo com seus dribles e sua genialidade. Garrincha é considerado um dos maiores jogadores da história e é um ídolo eterno do clube.

3. Jefferson e Waltencir – 457 jogos

Jefferson, o goleiro que conquistou o coração da torcida botafoguense, defendeu o clube em 457 jogos entre 2003 e 2018. Ele é lembrado por suas defesas espetaculares e por seu amor ao Botafogo. Empatado com Jefferson, Waltencir, um defensor sólido dos anos 60 e 70, também soma 457 partidas, sendo uma peça fundamental na defesa do Glorioso.

4. Manga – 442 jogos

Manga foi o goleiro do Botafogo entre 1959 e 1968, com 442 jogos. Conhecido por sua presença intimidadora e suas grandes defesas, Manga é um dos maiores ídolos do clube e um dos mais lembrados por sua garra e técnica.

5. Carlos Roberto – 440 jogos

Carlos Roberto atuou como volante e é um dos jogadores com mais jogos pelo Botafogo, totalizando 440 partidas entre 1967 e 1976. Sua habilidade em proteger a defesa e controlar o meio-campo fez dele um dos mais importantes jogadores do clube durante sua passagem.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Botafogo

6. Quarentinha – 438 partidas

Quarentinha, o artilheiro do Botafogo nos anos 50 e 60, disputou 438 jogos e marcou 306 gols. Ele é o maior goleador da história do clube, conhecido por sua precisão e força nos chutes. Quarentinha é uma lenda na galeria de ídolos botafoguenses.

7. Geninho – 425 partidas

Geninho, que jogou de 1940 a 1954, participou de 425 jogos pelo Botafogo. Ele era um defensor versátil e é lembrado por sua lealdade ao clube e sua dedicação em campo.

8. Jairzinho – 412 partidas

Jairzinho, o "Furacão da Copa", fez 412 jogos pelo Botafogo em duas passagens pelo clube. Conhecido por sua força física e habilidade no ataque, Jairzinho é um dos grandes ídolos do Botafogo e da Seleção Brasileira, sendo o único a marcar em todas as partidas de uma Copa do Mundo.

9. Wagner – 410 partidas

Wagner, que atuou entre 1993 e 2002, jogou 410 partidas pelo Botafogo. Ele era um zagueiro conhecido por sua consistência defensiva e se tornou uma figura querida pela torcida alvinegra.

Esses jogadores representam o Botafogo com orgulho e paixão, deixando um legado de dedicação e conquistas.

Top 5 maiores contratações do Botafogo*

O Lancepédia do Botafogo também traz as maiores contratações na história do clube:

1. Thiago Almada – R$ 137,4 milhões (2024)

A contratação mais cara da história do Botafogo e do futebol brasileiro é a do meia-atacante argentino Thiago Almada, que chegou em 2024 vindo do Atlanta United, da Major League Soccer (MLS). Almada foi contratado por cerca de R$ 137,4 milhões, um valor recorde que demonstra a ambição do Botafogo em competir com os grandes clubes sul-americanos. O jogador, que fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina, trouxe qualidade técnica e dinamismo ao meio-campo do Botafogo, com a expectativa de liderar a equipe nas competições nacionais e internacionais.

Thiago Almada é a maior contratação da história do clube carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

2. Luiz Henrique – R$ 106,6 milhões (2024)

Outro investimento milionário do Botafogo foi a contratação do atacante Luiz Henrique, que chegou ao clube em 2024 após uma longa negociação com o Real Betis, da Espanha. O Botafogo desembolsou cerca de R$ 106,6 milhões para garantir o retorno do jogador ao futebol brasileiro. Luiz Henrique, que anteriormente havia jogado no Fluminense, se destacou pela sua habilidade ofensiva e capacidade de atuar tanto pelas pontas quanto como centroavante. Sua contratação reforçou o ataque do time e elevou o nível técnico da equipe alvinegra e está entre as maiores contratações do Botafogo.

3. Patrick de Paula – R$ 36,5 milhões (2022)

Patrick de Paula foi a primeira grande contratação do Botafogo na era SAF, em 2022. O volante, que havia se destacado no Palmeiras, foi adquirido por cerca de R$ 36,5 milhões. Apesar das grandes expectativas, Patrick enfrentou dificuldades para se firmar no time devido a uma lesão séria no joelho. No entanto, sua chegada representou um marco importante, sinalizando a intenção do Botafogo de competir no mercado de contratações com os maiores clubes do país.

4. Maicosuel – R$ 19,7 milhões (2010)

Em 2010, o Botafogo fez um grande esforço financeiro para contratar o meia Maicosuel, que havia se destacado em uma passagem anterior por empréstimo. O clube pagou cerca de R$ 19,7 milhões ao Hoffenheim, da Alemanha, para trazer o jogador de volta. No entanto, Maicosuel sofreu uma grave lesão pouco após sua chegada, o que comprometeu seu desempenho. Embora não tenha atingido todo o seu potencial no Botafogo, o meia está entre as maiores contratações do Botafogo.

5. Victor Sá – R$ 14,4 milhões (2022)

Victor Sá chegou ao Botafogo em 2022 como uma das maiores contratações do Botafogo, custando cerca de R$ 14,4 milhões. O atacante, que construiu a maior parte de sua carreira na Europa, teve um início irregular no clube, mas aos poucos se firmou como uma peça importante no elenco, contribuindo com gols e assistências. Sua contratação foi parte da estratégia do Botafogo de trazer jogadores experientes para fortalecer o time em competições de alto nível.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).

As 10 maiores vendas do Botafogo:

O Lancepédia do Botafogo também traz as maiores vendas na história do clube:

10º lugar: André Lima - Após chegar ao Glorioso no começo de 2007, o atacante André Lima foi vendido ao Hertha Berlim, da Alemanha, logo na metade do mesmo ano, custando um total de 3,5 milhões de euros ao clube alemão, sendo assim, a décima maior venda do Botafogo.

9º lugar: Adryelson - Zagueiro que fez grande 2023 com o Botafogo, mesmo sem ficar com o título do Brasileirão, Adryelson foi comprado pelo Lyon, clube gerido por John Textor, por 3,58 milhões de euros. Ele voltou ao Botafogo por empréstimo para atuar no clube em 2024.

8º lugar: Caio Alexandre - Comprado pelo Vancouver Whitecaps, time que disputa a MLS, na temporada 2020/21, por 3,6 milhões de euros, o volante é a oitava venda mais cara do Botafogo. O jogador formado nas categorias de base do Glorioso defende atualmente a equipe do Bahia.

7º lugar: Matheus Fernandes - Mais um atleta formado no clube, Matheus Fernandes foi vendido ao Palmeiras na temporada de 2019, por 4 milhões de euros, com 20 anos de idade. Hoje, o volante atua pela equipe do Red Bull Bragantino.

6º lugar: Dodô - Já em final de carreira, Dodô rendeu um bom retorno financeiro para a equipe do Botafogo, sendo a sexta maior venda da história da equipe. O Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, comprou o atleta, que tinha já 32 anos na época, por 4 milhões de euros.

Mesmo já com 32 anos, Dodô foi vendido por mais de 4,5 milhões de euros ao futebol árabe (Foto: Gilvan de Souza/Lancepress!)

5º lugar: Matheus Dória - Em quinto lugar na lista, está o zagueiro Dória. Com apenas 19 anos, na temporada 2014/15, o jogador foi vendido para o Olympique de Marseille por 5 milhões de euros. O atleta, que é das categorias de base do clube, defende atualmente as cores do Atlas, do México.

4º lugar: Maicosuel - A quarta maior venda da história do clube é a de Maicosuel. O já aposentado foi vendido na temporada 2012/13 para o futebol italiano, para jogar na Udinese, por um valor de 5,3 milhões de euros.

3º lugar: Elkeson - Abrindo o pódio, o atacante Elkeson foi a terceira maior venda do Botafogo, ao ser vendido para o Guangzhou Evergrande, da China, ainda em 2013, por 5,7 milhões de euros. Atualmente, o jogador segue atuando na China, por onde fez basicamente toda sua carreira, no CD Rongcheng.

2º lugar: Vitinho - Mais um das categorias de base do clube, Vitinho aparece em segundo lugar da lista. Ele foi vendido para o CSKA Moscou, no fim de 2013, por um valor aproximado de 9,5 milhões de euros. Atualmente, ele atua na Arábia Saudita, no Al-Ettifaq.

1º lugar: Jeffinho - A maior venda do Botafogo é Jeffinho. O atacante foi vendido para o Lyon, já na gestão de John Textor, por um valor de 10 milhões de euros, na temporada 2022/23. No entanto, ele retornou ao clube em 2024, onde passa a temporada por empréstimo do clube francês, retornando no final do ano.

Valor arrecadado pelo clube

Com a negociação desses jogadores, o Botafogo conseguiu arrecadar um valor significativo, somando quase 55 milhões de euros, o que representa um importante reforço financeiro para o clube e seu planejamento futuro.

Top 5 maiores estrangeiros do Botafogo

O Lancepédia do Botafogo também traz os maiores estrangeiros na história do clube:

Fischer

Fischer, conhecido como “El Lobo”, foi um atacante argentino que fez história no Botafogo entre 1972 e 1976. Com seu faro de gol e presença de área, ele rapidamente se tornou um dos maiores artilheiros estrangeiros do Botafogo, marcando 36 gols em 82 partidas. Fischer é lembrado pela torcida alvinegra como um dos estrangeiros que mais contribuíram para o sucesso do time na década de 70.

Ramon Basso

Outro argentino que brilhou com a camisa alvinegra foi Ramon Alfredo Basso, um volante que atuou no Botafogo durante a década de 60. Basso era conhecido por sua habilidade defensiva e por sua capacidade de organizar o meio-campo, sendo uma peça importante na estrutura do time. Ele deixou sua marca como um dos maiores estrangeiros do Botafogo, sendo parte de um período de grande competitividade para o clube.

Seedorf

Clarence Seedorf, o meio-campista holandês, atuou entre 2012 e 2014 e trouxe experiência e qualidade ao time. Com sua técnica apurada, Seedorf ajudou o Botafogo a conquistar uma vaga na Libertadores, sendo um dos maiores estrangeiros do Botafogo.

Loco Abreu

Loco Abreu, o uruguaio carismático, é um dos maiores estrangeiros do Botafogo na história recente. Atuando de 2010 a 2012, Abreu se destacou pela sua personalidade marcante e pelos gols decisivos, incluindo a famosa “cavadinha” que marcou sua passagem pelo clube. Sua relação com a torcida alvinegra é de muito carinho e respeito, e ele é um dos estrangeiros mais icônicos a jogar pelo Botafogo.

Loco Abreu é um dos maiores ídolos da história recente do Glorioso (Foto: Divulgação / Botafogo FR)

Alfredo Gonzalez

Alfredo Gonzalez, o argentino que atuou na década de 30, foi um dos primeiros estrangeiros a se destacar no clube. Como atacante, Gonzalez se tornou um dos artilheiros do time e ajudou a elevar o nível do Botafogo em competições regionais. Ele é lembrado como um dos grandes estrangeiros do Botafogo, que deixou sua marca nos primórdios do clube.

Esses jogadores representaram diferentes épocas, mas todos contribuíram significativamente para o sucesso do Botafogo. Os estrangeiros do Botafogo trouxeram talento e paixão para o clube, ajudando a construir uma história rica e diversificada em General Severiano.

Estrutura do Botafogo

O Lancepédia do Botafogo também traz informações sobre a estrutura do CT do clube, que conta atualmente com três campos oficiais de treinamento, todos com gramado de alta qualidade e sistemas de drenagem, que permitem que os treinos ocorram em qualquer condição climática. Além disso, o local inclui um centro de fisioterapia e recuperação, equipado com aparelhos de última geração que garantem o acompanhamento e a prevenção de lesões dos atletas. O complexo também possui uma academia completa, utilizada para atividades de fortalecimento e condicionamento físico, essenciais para a preparação dos jogadores.

Veja as informações de estrutura do CT (Foto: Botafogo)

As instalações do CT do Botafogo incluem ainda áreas de convivência e descanso, como refeitório e salas de vídeo para análise de jogos e estratégias. O clube planeja expandir o complexo nos próximos anos, com a construção de novos campos e alojamentos para jogadores e comissão técnica. A parceria com o Lyon, clube francês que tem o mesmo grupo controlador do Botafogo, está prevista para fomentar essa ampliação e contribuir com o desenvolvimento de infraestrutura e tecnologia. Isso permite que o Botafogo ofereça um ambiente propício ao desenvolvimento de talentos e à manutenção de um padrão elevado de treinamento.

Endereço do CT do Botafogo

Estrada dos Bandeirantes, 7066 - Vargem Pequena, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22783-110.

Como chegar ao CT do Botafogo de carro ou transporte público

O CT do Botafogo está a aproximadamente 37 km do centro do Rio de Janeiro. Para quem vai de carro, o trajeto até Vargem Pequena leva cerca de 50 minutos a 1 hora. O caminho mais direto é pela Linha Amarela, com acesso pela Avenida Ayrton Senna e depois pela Estrada dos Bandeirantes, que leva diretamente ao centro de treinamento. O trajeto é bem sinalizado, facilitando o acesso ao local.

Para os torcedores que preferem o transporte público, o metrô até a estação Jardim Oceânico é uma boa opção, de onde é possível pegar um ônibus BRT até a estação Taquara. De lá, é possível pegar outro ônibus até Vargem Pequena, próximo ao CT. Este percurso dura em média 1 hora e 40 minutos, dependendo do tempo de espera e das conexões entre os transportes.

O CT do Botafogo no Espaço Lonier é estratégico para a rotina do clube, permitindo uma preparação intensiva em um ambiente isolado e propício ao desenvolvimento dos atletas. O investimento contínuo na infraestrutura é um reflexo da ambição do clube em oferecer as melhores condições possíveis para seu elenco e garantir uma rotina de treinamentos eficiente e moderna.

Onde comprar ingressos do Botafogo

O Lancepédia do Botafogo também traz as informações de onde comprar os ingressos do clube. Os tickets estão disponíveis para compra online no site oficial de vendas do Botafogo. O processo de compra é simples: após acessar o site, é necessário selecionar o jogo desejado, o setor do estádio e a quantidade de ingressos. Depois, basta preencher as informações solicitadas e concluir o pagamento de forma segura. A venda de ingressos para sócios-torcedores tem prioridade e começa antes da liberação para o público geral.

A compra online garante mais comodidade, especialmente para quem quer evitar filas no dia do jogo. Assim que a compra é confirmada, o ingresso digital fica disponível para download no aplicativo do Botafogo, o Sou Botafogo, e também na plataforma da Eleven Tickets. Basta apresentá-lo na entrada do estádio para ter acesso à partida.

Prioridade na compra de Ingressos

Os sócios-torcedores do Botafogo têm diversas vantagens na aquisição dos ingressos, como descontos e acesso antecipado. A prioridade de compra funciona da seguinte forma:

Plano Estrela : Primeira prioridade, com acesso antecipado e maiores descontos.

: Primeira prioridade, com acesso antecipado e maiores descontos. Plano Alvinegro : Segunda prioridade, com bons descontos e acesso antes do público geral.

: Segunda prioridade, com bons descontos e acesso antes do público geral. Plano Glorioso : Terceira prioridade, com acesso garantido após os planos Estrela e Alvinegro.

: Terceira prioridade, com acesso garantido após os planos Estrela e Alvinegro. Público Geral: A compra para o público geral é aberta somente após todos os sócios-torcedores terem garantido seus ingressos.

Além dos descontos que podem chegar até 50%, os sócios-torcedores têm a opção de escolher setores exclusivos no estádio, garantindo uma experiência personalizada durante os jogos do Glorioso.

Valores e setores dos ingressos do Botafogo

Os valores dos ingressos do Botafogo variam conforme o setor do estádio escolhido. Veja os valores médios de 2024:

Setor Norte : Ingressos com valores a partir de R$ 50,00 para o público geral, com meia-entrada disponível por R$ 25,00.

: Ingressos com valores a partir de R$ 50,00 para o público geral, com meia-entrada disponível por R$ 25,00. Setor Leste Inferior : A partir de R$ 70,00 para inteira e R$ 35,00 para meia-entrada.

: A partir de R$ 70,00 para inteira e R$ 35,00 para meia-entrada. Setor Oeste : R$ 100,00 para inteira e R$ 50,00 para meia-entrada.

: R$ 100,00 para inteira e R$ 50,00 para meia-entrada. Camarotes VIP: Valores variam de R$ 200,00 a R$ 500,00, dependendo dos serviços inclusos e da localização.

O Botafogo também oferece opções de meia-entrada, conforme as leis vigentes, para estudantes, idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência (PCD) e menores de 21 anos. Para garantir a meia-entrada, é necessário apresentar a documentação comprobatória no ato da compra ou na entrada do estádio.

Pontos de venda e retirada de ingressos do Botafogo

Para aqueles que preferem comprar ingressos presencialmente, há pontos de venda autorizados, como:

Estádio Nilton Santos (Portão Norte) - Disponível em dias que antecedem o jogo e no dia do evento.

(Portão Norte) - Disponível em dias que antecedem o jogo e no dia do evento. Sede de General Severiano (Av. Venceslau Brás, 72) - Disponível nos dias anteriores ao jogo, das 10h às 17h.

(Av. Venceslau Brás, 72) - Disponível nos dias anteriores ao jogo, das 10h às 17h. Loja Oficial Botafogo (General Severiano) - Aberta nos dias pré-jogo para retirada e compra de ingressos.

Para retirar os ingressos, é necessário apresentar um documento oficial com foto, o CPF e o voucher de compra impresso. Ingressos adquiridos por menores de idade devem ser retirados na presença de um responsável legal, que também deve possuir ingresso para o mesmo setor do estádio.

Dicas para compra segura dos ingressos

Comprar ingressos para os jogos do Botafogo é seguro, desde que sejam seguidas algumas recomendações. Sempre dê preferência aos canais oficiais de venda, como o site oficial do Botafogo e os pontos de venda indicados pelo clube. A compra de ingressos por meio de terceiros ou cambistas pode resultar em ingressos falsificados, que não serão aceitos no estádio.

Outra dica importante é fazer a compra dos ingressos com antecedência, especialmente em jogos com grande demanda, como clássicos ou partidas decisivas. Dessa forma, você evita filas e garante um melhor assento no estádio. Além disso, verifique se todos os documentos estão em mãos antes de se dirigir ao estádio, para garantir que você possa retirar ou validar seu ingresso sem complicações.

Para mais detalhes sobre a compra de ingressos do Botafogo, acesse o site oficial de vendas. Lá, você encontrará todas as informações sobre datas, valores e regras para adquirir os ingressos dos jogos do Glorioso.