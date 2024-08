Luiz Henrique viaja e fica à disposição do Botafogo diante do Bahia

Luiz Henrique é o principal jogador do Botafogo na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

O torcedor do Botafogo ganhou uma boa notícia para o jogo do time neste domingo diante do Bahia: o atacante Luiz Henrique viajou com o grupo e está liberado para a partida, marcada para às 16h na Arena Fonte Nova.

Na quarta-feira, Luiz Henrique deixou o campo no intervalo do jogo com o Palmeiras, válido pelas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o atacante passou todo o primeiro sentido dores na panturrilha. Havia o temor de uma lesão muscular, que acabou descartada.

Apesar disso, após o duelo no Allianz Parque, o próprio técnico do Botafogo, Artur Jorge, decidiu tranquilizar a torcida.

- O Luiz estava com umas pequenas queixas. Resolvemos abdicar dele para não forçar e esperar. É possível que ele faça parte da lista da seleção nacional do Brasil - disse o treinador.

De fato, na sexta-feira Luiz Henrique foi uma das novidades de Dorival Júnior na lista de convocados da Seleção Brasileira para os dois próximos jogos pelas Eliminatórias, diante de Equador e Paraguai, no próximo mês.

Contratado pelo Botafogo no início do ano por 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões, na cotação atual), Luiz Henrique é o principal jogador da equipe na temporada. Até aqui, ele marcou sete gols e deu quatro assistências.

