Convocação para Seleção comprova acerto de Luiz Henrique ao escolher o Botafogo

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 24/08/2024 - 05:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque do Botafogo na temporada, Luiz Henrique foi convocado à Seleção Brasileira na última sexta-feira (23), para os duelos com Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. Reforço do Glorioso no início da temporada, o atacante escolheu voltar ao Brasil mesmo com propostas da Europa, e a decisão se provou um acerto.

O camisa 7 do Alvinegro avaliou o retorno ao futebol brasileiro como crucial para ser lembrado por Dorival Júnior na convocação. Desde que chegou, o jogador assumiu protagonismo na equipe de Artur Jorge, atual líder do Brasileiro e classificada para as quartas de final da Libertadores.

- Acredito que minha volta para o Brasil me deu mais visibilidade para a Seleção Brasileira. Aqui (no Botafogo) estou jogando muito bem, todo mundo está me olhando, Dorival, alguns olheiros da Europa também. Acho que tive mais visibilidade no Brasil - declarou o atacante em entrevista ao Seleção Sportv.

Luiz Henrique chegou ao Botafogo como a contratação mais cara do futebol brasileiro. Pelo Real Bétis, da Espanha, se firmou como titular da equipe na primeira temporada, mas perdeu espaço em 2023/24 e se tornou negociável. Assim, o jovem virou alvo de clubes tanto do Brasil - como Corinthians, Flamengo, Fluminense - quanto da Europa - como Everton, Bournemouth e RB Leipizig.

No entanto, foi o Glorioso quem levou a melhor e conseguiu a contratação do atacante. O movimento de trocar o Velho Continente pelo futebol brasileiro aos 23 anos foi questionado, mas a se provou acertado com a convocação para a Seleção.

No Bétis, mesmo durante a primeira temporada em que se destacou, não recebeu oportunidades com a Amarelinha. Agora, atuando pelo líder do Brasileirão, Luiz Henrique está nos holofotes do público brasileiro, e não demorou a ser lembrado por Dorival Júnior na lista do Brasil para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Antes de se juntar ao grupo seleto de jogadores na Seleção Brasileira, o camisa 7 do Glorioso ainda terá mais dois confrontos pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrenta o Bahia neste domingo (25), às 16h, na Arena Fonte Nova, e posteriormente, encara o Fortaleza, atual vice-líder, no Estádio Nilton Santos, no próximo dia 31 de agosto.

