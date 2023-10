O primeiro passo de Lúcio Flávio como treinador do Botafogo nesta reta final do Campeonato Brasileiro, neste domingo (8), às 16h, no Maracanã, terá como ingrediente a possibilidade da equipe voltar a engrenar e, de quebra, tendo uma revanche pessoal. Em sua passagem anterior na beira do gramado, o ex-jogador viu o sonho do Alvinegro se esvair justamente no clássico diante do Fluminense.