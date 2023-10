A confiança na conquista do título do Brasileirão pelo Botafogo teve mais um capítulo na manhã deste sábado (7). Na véspera do clássico diante do Fluminense, um grupo de torcedores foi ao CT Lonier, onde a equipe encerrava sua preparação. O confronto com os tricolores, válido pela vigésima-sexta rodada, acontecerá no domingo (8), no Maracanã.



O movimento foi liderado por uma das organizadas do Alvinegro. Os torcedores entoaram cânticos e levaram bandeiras e faixas para demonstrar apoio ao Glorioso. Ao fim da atividade, jogadores pararam seus carros para atenderem aos torcedores.