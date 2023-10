O técnico Lúcio Flávio contará com seus jogadores "de Seleção" na partida do Botafogo com o América-MG, nesta quarta-feira (18), no Independência. O goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson chegaram a Belo Horizonte e se juntaram à delegação alvinegra. A informação é do jornalista Thales Machado, de "O Globo".