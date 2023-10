Integrante das comissões técnicas de Caçapa e de Bruno Lage, Lúcio Flávio conta a seu favor com a vivência do gramado e também do trabalho recentemente promovido no dia a dia do Botafogo. Após revigorar o ânimo da equipe com a vitória por 2 a 0 diante do Fluminense, o treinador interino tenta rearranjar a força da equipe, que sabe aliar seu toque de bola à velocidade em jogadas de ataque.