A expectativa de contar com força máxima na reta final do Brasileirão levará o Botafogo a traçar uma mobilização especial para contar com Lucas Perri e Adryelson. O objetivo é que a dupla, que estará com a Seleção Brasileira na partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, se junte à delegação alvinegra. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Canal do Medeiros" e confirmada pelo Lance!.