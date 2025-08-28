Kaio Pantaleão valoriza empate do Botafogo e projeta jogo de volta
Jogo de volta acontece no dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos
Kaio Pantaleão valorizou a atuação do Botafogo no empate por 1 a 1 com o Vasco, nesta quarta-feira, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Recuperado de lesão, o zagueiro retornou ao time e destacou o desempenho da equipe fora de casa.
— Acho que jogamos bem. Sabíamos que seria um jogo difícil. Conseguimos controlar bastante o jogo. Agora é voltar para nossa casa e conseguir a classificação — afirmou Kaio Pantaleão.
O Botafogo abriu o placar logo aos sete minutos, com Arthur Cabral, mas o Vasco reagiu rapidamente e empatou aos 16, com Jair. O clássico foi movimentado, com oportunidades para os dois lados. Os donos da casa pressionaram em boa parte do duelo, mas pararam em grandes defesas do goleiro John, que impediu a virada cruz-maltina.
O resultado manteve a disputa em aberto para a partida de volta, marcada para o dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos. Quem vencer avança à semifinal da Copa do Brasil, enquanto um novo empate levará a decisão para os pênaltis.
Pantaleão destacou a confiança do elenco alvinegro para confirmar a classificação diante de sua torcida. O zagueiro ressaltou que a equipe terá tempo para corrigir detalhes e acredita que o apoio das arquibancadas poderá ser determinante no confronto decisivo.
