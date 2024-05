John Textor, dono do Botafogo é multado, mas escapa de punição pelo STJD por denúncias de manipulação

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 17:13 • Rio de Janeiro (RJ)

John Textor, dono da SAF do Botafogo, não foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no julgamento de manipulação de resultados. A sessão na tarde desta segunda-feira deu um novo prazo para que o empresário norte-americano apresentasse novas provas.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Textor espaca de punição do STJD (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Se por um lado, Textor escapou de uma possível punição, por outro, o dono da SAF do Botafogo foi multado em R$ 60 mil. A quantia será destinada ao Rio Grande do Sul, estado que foi afetado por uma tragédia climática.

John Textor foi enquadrado no Artigo 220-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Além disso, o empresário terá o prazo de cinco dias para apresentar os documentos que alega para cumprir as ordens do STJD. Caso contrário, pode ser julgado no Artigo 223 (deixar de cumprir decisão).

Esta denúncia ocorreu após as declarações de Textor após o jogo contra o Bragantino, pela Libertadores. Confira o depoimento do dono da SAF alvinegra abaixo.

Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas... Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Ednaldo (Rodrigues, presidente da CBF). Nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa. Porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023, e nós temos provas — disse John Textor na época

Além de ser a segunda denúncia, esta também é mais uma punição que John Textor sofreu. No final de abril, o empresário norte-americano foi suspenso 45 dias e multado em R$ 100 mil pelas falas após a derrota para o Palmeiras no segundo turno do Brasileirão. O dono da SAF do Botafogo tem mais seis dias a serem cumpridos, que serão somados com a nova punição.