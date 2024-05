Botafogo perde invencibilidade e encara decisão na Libertadores

Arthur Jorge perde a sua invencibilidade com o Botafogo após cinco partidas (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo, comandado pelo técnico Artur Jorge, perdeu para o Bahia, neste sábado (5), por 2 a 1, em casa, pela quinta rodada do Brasileirão, após 5 jogos de invencibilidade. Além da liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo perdeu a chance de chegar com muita moral para o jogo contra a LDU, na próxima quarta-feira (8), às 21:30, no Nilton Santos.

A situação do Botafogo na Libertadores é delicada. O clube soma apenas três pontos em três jogos e amarga a quarta colocação do Grupo D. O primeiro colocado é o Júnior de Barranquilla, com cinco pontos, e a LDU e o Universitário estão empatados na segunda colocação, com quatro pontos.

Artur Jorge em coletiva de imprensa após o jogo do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O próximo jogo é de suma importância, pois será o último em casa, na fase de Grupos da Libertadores. Sabendo disso, o técnico Artur Jorge fez questão de apoiar o time, após a derrota para o Bahia, e garantiu que o elenco Fogão chegará preparado para o confronto contra a equipe chilena:

- Não vai ser esse resultado, que terá impacto emocional, e nem aquilo que é expectativa, esperança e a vontade de ganhar o jogo quarta-feira, (...) e Botafogo é feito disto, por saber que quando sofremos, sofremos juntos. Nós vamos preparar para poder levantar de forma capaz de competir e vencer o próximo jogo, já na quarta-feira.

Mesmo com a derrota de hoje, o Botafogo ainda ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro e deve ir com força máxima para o jogo contra a LDU.