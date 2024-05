André Henning detona VAR da partida do Botafogo: ‘Tem que fazer exame de vista’

Narrador André Henning analisa polêmicas de arbitragem de Botafogo x Bahia (Foto: Reprodução/TNT Sports)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 15:05 • Rio de Janeiro (RJ)

A derrota do Botafogo para o Bahia no Nilton Santos no último domingo (5), interrompeu a sequência de cinco vitórias seguidas do time alvinegro. Apesar dos três gols e do jogo movimentado, os holofotes da partida ficaram por conta das polêmicas de arbitragem. Dois gols foram anulados e um pênalti foi marcado com interferência do VAR pela quinta rodada do Brasileirão.

O Glorioso teve dois gols anulados. O primeiro gol marcado aos sete minutos foi invalidado em campo, por impedimento do atacante Luiz Henrique. O segundo gol, marcado por Júnior Santos, também foi invalidado em campo pelo bandeirinha.

A anulação do segundo gol levantou inúmeras polêmicas em relação ao referencial utilizado para traçar a linha de impedimento e causou revolta no narrador e comentarista André Henning em live para o YouTube da TNT.

- Não é possível que o cara não saiba a regra. Às vezes até tem árbitro que não sabe mesmo. Mas tem que saber a regra e tem que fazer o exame de vista - disparou André sobre a marcação do impedimento.

O narrador criticou ainda a qualidade da imagem captada pelas câmeras do VAR e falta de padronização na espessura das linhas.

- Parece um erro muito claro. Tem que vir uma explicação pra entender porque aconteceu o erro e tem que afastar - completou.

O próximo compromisso do Botafogo é uma importante partida contra a LDU nesta quarta-feira às 21:30 no Nilton Santos pela Conmebol Libertadores.

Confira abaixo a ficha técnica da partida:

⚽FICHA TÉCNICA-

Estádio: Estádio Olímpico Nilton Santos

Data-Hora: 05/05/2024 – 18h30

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Cartões amarelos: Bastos e Alexander Barboza (BOT); Kanu e Rezende (BAH)

Gols: Everaldo 47’/1ºT (0-1), Jeffinho 18’/2ºT (1-1) e Rafael Ratão 40’/2ºT (1-2)