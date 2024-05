John Textor, dono da SAF do Botafogo, processa Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Textor e Leila colecionam brigas fora das quatro linhas (Fotos: AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 20:32 • Rio de Janeiro (RJ)

John Textor, dono da SAF do Botafogo, processou Leila Pereira, a presidente do Palmeiras. Este é mais um capítulo da briga entre os dirigentes dos clubes. A informação foi publicada primeiramente pelo "O Globo".

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Textor alega que foi ofendido por Leila. O empresário acusa a dirigente de injúria e difamação.

No processo, John Textor diz que foi ofendido três vezes por Leila Pereira. A primeira delas, no dia 7 de abril, quando a presidente do Palmeiras chamou o dono do Botafogo de "fanfarrão".

A outra vez foi no dia seguinte, quando Leila afirmou que Textor é a "vergonha do futebol brasileiro". A última foi a presidente do Palmeiras chamou o empresário estadunidense de "idiota" em entrevista ao programa "Roda Viva".

John Textor quer que Leila indenize por danos morais pelas declarações. Vale destacar que Botafogo e Palmeiras não estão envolvidos nesta disputa judicial.

Leila e Textor travam disputa judicial (Foto: Divulgação)