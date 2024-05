Júnior Santos marca, e Botafogo avança para a oitavas da Copa do Brasil

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 21:36 • Salvador (BA)

O Botafogo venceu o Vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Luiz Henrique e Júnior Santos marcaram para o Botafogo, enquanto Daniel Júnior descontou para o Vitória.

Com o triunfo, o Fogão avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Por sua vez, o Vitória fica pelo caminho e concentra as suas forças no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo volta a campo na terça-feira (28) e encara o Argentino Juniors, pela Libertadores. O Vitória aguarda uma definição em relação as jogos do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória 1 x 2 Botafogo - Copa do Brasil

3ª fase

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de maio de 2024, às 19h (hora de Brasília)

📍 Local: Barradão, Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE), Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE), VAR: Rodolpho Tosques Marques (Fifa-PR)

Vitória

Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e PK; Dudu, Daniel Júnior, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Lury Castilho e Luiz Adriano. Técnico: Tiago Carpini.

Botafogo

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa e Marlon Freitas, Tchê Tchê; Luiz Henrique, Jefferson Savarino e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Botafogo vence o Vitória por 2 a 1 (Fotos: Jhony Pinho/AGIF)