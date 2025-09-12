Dono da SAF do Botafogo, o empresário John Textor concedeu entrevista coletiva após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11). Em passagem pela zona mista do Estádio Nilton Santos, o estadunidense lamentou o resultado e aproveitou para explicar o cenário do conflito com a Eagle Football.

— Existem confrontos únicos, certo? Nem sempre você ganha o jogo que espera vencer. Acho que, por mais doloroso que seja, nossos torcedores esperam vencer. Somos uma organização diferente nos últimos anos. Somos uma organização melhor nos últimos anos. Esperamos estar na Libertadores agora. Esperamos estar na final da Copa do Brasil. Isso dói muito agora porque nossas expectativas em relação a nós mesmos são muito maiores — iniciou Textor.

— Entendo que os torcedores estão muito, muito chateados por venham esta noite para nos apoiar do jeito que eles fizeram e para que tudo acabe do jeito que acabou — completou.

O imbróglio com o grupo pelo controle da SAF do Botafogo vem desde as acusações por má gestão no Lyon, então carro-chefe do grupo, e afastamento do comando. O estadunidense garantiu que a guerra entre as partes chegou ao fim.

— A luta acabou, e por isso estamos vivos, vamos em frente. Eagle é o acionista de 90% deste clube, não do clube social. Eagle é o dono. Adoramos o apoio que recebemos dos fãs o tempo todo. Adoramos o apoio que recebemos do clube social, mas a Eagle Football possui 90% deste clube. Sou o proprietário majoritário da Eagle. Isso era verdade há um ano, isso era verdade na semana passada, será verdade na próxima semana — explicou.

As últimas semanas do Botafogo foram agitadas pela possibilidade de um acordo entre Textor e Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, da Inglaterra. Em 2025, os empresários estreitaram os laços e fizeram movimentações interessantes — mais para os britânicos –, como as idas de Igor Jesus, Jair, John e Cuiabano (só irá ao fim do ano), além da chegada de Danilo ao Glorioso.

John Textor não citou qualquer tipo de apoio de Marinakis para uma nova rede de clubes, nem mesmo financeira para recompra do Botafogo — ele tinha interesse em transferir a SAF para uma nova empresa nas Ilhas Cayman. De acordo com o estadunidense, a relação continuará rendendo frutos.

— Ele (Marinakis) é um grande homem. Acho que muito se fala desse relacionamento, mas realmente entendo que é porque ele é o dono do clube de futebol europeu mais ativo no Brasil (Nottingham Forest). Ele acreditava no Brasil antes mesmo de eu chegar aqui. Então, agora, tudo o que posso dizer é que continuaremos tendo uma ótima colaboração entre nós como donos, mas também tenho boa relação com outros donos. Então, sim, têm coisas que colaboraremos no futuro, mas acho que é difícil quando essas possibilidades saem na imprensa, porque as pessoas querem respostas instantâneas.

— Os torcedores esperam resoluções rápidas, mas esse tipo de discussão estratégica leva muitos meses. Saibam que temos um clube forte e estável, construímos uma grande organização e uma ótima equipe não só em campo, mas na empresa, então os torcedores podem esperar é uma casa ainda forte — finalizou.

O Botafogo, agora, se prepara de olho na única competição que lhe resta: o Brasileirão. O próximo compromisso será no domingo (14), fora de casa, contra o São Paulo.

