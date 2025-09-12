Marlon Freitas é sincero sobre eliminação em Botafogo x Vasco: ‘A gente merecia’
Alvinegro joga apenas o Brasileirão agora
Botafogo e Vasco empataram em 1 a 1 mais uma vez nesta quinta-feira (11) pela Copa do Brasil, e o Cruz-Maltino, nos pênaltis (5 a 4), se classificou para a semifinal da competição. Na saída de campo, o capitão alvinegro, Marlon Freitas, falou sobre a eliminação.
— Difícil. Acho que a gente merecia a classificação pelo nosso volume de jogo, pela nossa intensidade. Conseguimos colocar um ritmo muito forte durante a partida dos 90 minutos, mas infelizmente a gente não conseguiu o objetivo. Mais uma competição que a gente deixa escapar. Agora só nos restao Campeonato Brasileiro. É como eu falei, é seguir, assumir as responsabilidades. Acho que tem muito Brasileirão ainda pela frente, a gente sabe da dificuldade, sabe que é difícil. Mas a gente precisa lutar, precisa seguir, pedir desculpas ao torcedor, a gente tentou. Lutamos até o final — disse Marlon Freitas, que seguiu:
— Vai doer, tá doendo, mas domingo já tem um jogo difícil. E a gente precisa virar a chave mais rápido possível. Primeiro de tudo é a gente se unir agora, continuar trabalhando, um ajudando o outro, levantando o outro como sempre foi, como família. Não é só ser família nas vitórias, mas também nos momentos de dor, a gente precisa se unir ainda mais, precisa estar junto na parte interna. A gente sabe que o torcedor fica chateado, a gente também tá chateado, muito, como eu falei, tá doendo muito, porque no meu ver, na minha análise, acho que a gente mereceu um resultado melhor.
O que vem por aí para Botafogo e Vasco?
O Vasco agora enfrenta o Fluminense, em dezembro, pelas semifinais da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe volta a campo no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), recebe o Ceará em São Januário. No mesmo dia, às 17h30, o Botafogo visita o São Paulo, também pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
