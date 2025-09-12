menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Botafogo elegem culpado por eliminação contra o Vasco: ‘Pavoroso’

Glorioso deu adeus a Copa do Brasil nas quartas de final

Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraTorcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
00:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

Não deu para o Botafogo. O Glorioso caiu nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), diante do Vasco, nos pênaltis, em pleno Nilton Santos. Após o revés, torcedores do Alvinegro elegeram o empresário John Textor, presidente da SAF do clube, como o principal culpado da eliminação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As reações negativas contra a imagem do estadunidense foram diversas. A grande questão, que irritou parte da torcida do Botafogo, foi o despreparo do clube para a atual temporada. Nas redes sociais, torcedores questionaram o planejamento da diretoria.

As críticas reverente ao momento do Alvinegro acontecem desde antes da eliminação para o Vasco. Com a queda na Copa do Brasil, o Botafogo irá disputar apenas o Brasileirão até o fim da temporada. Veja as reações dos torcedores:

continua após a publicidade

Como foi Botafogo x Vasco?

Texto por: Leonardo Bessa e Pedro Cobalea Neves

O Glorioso, empurrado por sua torcida, começou como se queria: ocupando o campo de ataque, acionando Jeffinho e Joaquín Correa pela esquerda, mas esbarrando no último passe. O Cruz-Maltino, retraído, pouco criava, até que Philippe Coutinho resolveu mudar a paisagem. De uma falta distante, o camisa 10 obrigou Neto a espalmar para o meio da área; Nuno, atento, testou para o fundo da rede e fez explodir o setor vascaíno. O gol não alterou a dinâmica: os alvinegros seguiam com a bola, os cruz-maltinos com as tentativas esparsas. Quando Tuco Correa foi derrubado por Léo Jardim, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima apontou a marca fatal. Alex Telles converteu e deixou tudo igual.

O segundo tempo foi todo do Botafogo, com uma pressão constante que deixava o Vasco encurralado. Coutinho ainda conseguiu arrancar alguns aplausos com jogadas isoladas: um chute que passou bem perto da trave e uma chance perdida na marca do pênalti. Mas, na verdade, o tempo parecia estar contra os visitantes, que se arrastavam em busca de um pouco de fôlego. Substituído por estar exausto, o camisa 10 deixou o campo e, com ele, parecia que a esperança cruz-maltina de resolver a partida no tempo normal também se foi. O Nilton Santos fervia, a torcida pedia mais intensidade, mas o placar insistia em não mudar.

continua após a publicidade

Vieram os pênaltis, esse território onde nervos pesam mais que pernas. Logo na primeira cobrança do Botafogo, Léo Jardim defendeu o chute de Alex Telles, mudando o enredo. Do outro lado, Robert Renan, recém-chegado, carregava em seus ombros um fantasma: aquele pênalti batido de cavadinha e perdido pelo Internacional contra o Juventude em 2024. No entanto, o destino lhe ofereceu redenção. Com firmeza, bateu o quinto e carimbou a classificação do Vasco. Enquanto os jogadores vascaínos corriam para celebrar, a torcida do Botafogo, inconformada, vaiava o próprio time. O clássico terminou em festa para uns e frustração para outros — mas, sobretudo, reafirmou a mística de que, em Copas, o Gigante sempre encontra um jeito de seguir em frente.

Jogadores do Vasco comemoram vitória por pênaltis contra o Botafogo pela Copa do Brasil
Jogadores do Vasco comemoram vitória por pênaltis contra o Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias