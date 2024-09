John Textor, dono da SAF do Botafogo, antes da partida contra o São Paulo no Nilton Santos, pela Libertadores. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 19/09/2024 - 12:09 • Rio de Janeiro

Mais uma vez, o Botafogo decidirá um mata-mata de Libertadores fora de casa. Depois do empate sem gols com o São Paulo no Nilton Santos. O Alvinegro precisa de uma vitória no Morumbis na próxima quarta-feira (25) para sair com a classificação. Após a partida, John Textor revelou que não irá comparecer no jogo de volta.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

▶️ John Textor coloca Flamengo e Palmeiras no mesmo patamar de ‘clube pequeno’ para defender SAF

Nas oitavas de final, o Glorioso foi até a capital paulista para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. A partida acabou em 2 a 2 e os cariocas se classificaram fora de casa. Agora, pelas quartas, o time fará o mesmo trajeto em busca de uma vaga nas semifinais. Na ocasião, John Textor não compareceu ao Allianz Parque, fato que irá se repetir na próxima semana.

– Não leiam muito o fato de que eu não vou para São Paulo para assistir um jogo. Eu tenho uma família que mora em Flórida, tenho outros clubes e eu olho para o calendário. Eu vou admitir que eu amo os jogos em casa, eu amo o amor. Eu não gosto muito de ir para outros estádios e ver as pessoas levantando o dedo do meio para mim. A expressão que os fãs de São Paulo estavam gritando em mim quando eu estava cumprimentando eles.

– Só porque eu não vou para o outro jogo não quer dizer nada, eu posso ter um jogo do Lyon, na próxima semana, eu tenho a nossa primeira viagem para a Europa League. Eu vou para aquele jogo por essa razão, eu não estou evitando São Paulo, eu vou pelo aeroporto em São Paulo o tempo todo, as pessoas são muito legais comigo, quando não estão no estádio gritando para mim. Eu sinto muito amor dos fãs ao redor do Brasil, então eu não estou evitando São Paulo.

Após a partida, o dono da SAF falou sobre sua relação com Julio Casares, presidente do São Paulo. Os dirigentes já trocaram farpas após as acusações de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro na última temporada. O presidente são-paulino compareceu ao Nilton Santos.

– Eu realmente aprecio que o Julio esteja aqui esta noite. Ele foi um dos primeiros que me convidou para o Brasil de uma forma mais intensa. Eu sei que vocês todos estão reportando um monte de conversas sobre tudo o que aconteceu no ano passado, sobre as questões de fair play financeiro. Então, eu acho que é importante para as pessoas entenderem que os presidentes podem ainda ser amigos, eles podem ser muito civis com um outro, eles podem advocar pelos seus pontos de vista sobre a política pública. Mas, como amigo, eu diria que foi ótimo vê-lo aqui. Foi uma abraço verdadeiro, porque nós não nos vimos há muito tempo.