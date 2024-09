Camisa do Grêmio: veja origem das cores e evolução

Camisa do Grêmio na versão 2024. (Foto: AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 08:00 • São Paulo

As cores azul, preta e branca da camisa do Grêmio são uma das combinações mais icônicas do futebol mundial. Essas cores foram escolhidas ainda no início do século XX e, desde então, passaram a representar a identidade visual do clube. Em 1903, ano da fundação do Grêmio, o primeiro uniforme da equipe era listrado nas cores azul e preto, com detalhes brancos.

A Origem da Camisa do Grêmio

A escolha do azul como cor principal foi influenciada por sua associação com o céu e com a nobreza, enquanto o preto foi escolhido para representar a força e a seriedade. O branco, por sua vez, foi incorporado ao uniforme para criar um contraste harmonioso com as demais cores e dar mais destaque ao conjunto. Com essa combinação, o Grêmio se destacou desde cedo nos gramados do Rio Grande do Sul, e a camisa listrada passou a ser um dos maiores símbolos do clube.

Primeiras camisas do Grêmio

O primeiro modelo de camisa do Grêmio era simples, com listras verticais azuis e pretas e sem nenhum escudo estampado. Era uma época em que os clubes de futebol ainda não investiam em materiais de alta qualidade para os uniformes, e as camisas eram feitas de tecidos pesados, o que dificultava o conforto dos jogadores.

A primeira camisa do Grêmio tinha cores diferentes do que estamos habituados a ver nos dias de hoje (Foto: Reprodução)

Com o passar dos anos, a camisa do Grêmio foi se modernizando, tanto em termos de design quanto de tecnologia. Nos anos 1920, por exemplo, o clube introduziu camisas com tecidos mais leves e resistentes, permitindo melhor desempenho em campo. Nessa época, o escudo do clube também passou a ser incorporado ao uniforme, agregando ainda mais valor à camisa tricolor.

Evolução da camisa do Grêmio

Ao longo dos anos, a camisa do Grêmio passou por várias transformações, mas sempre manteve as cores azul, preta e branca como sua base. Na década de 1950, o clube adotou um design mais moderno, com listras mais finas e o escudo centralizado. Esse modelo foi amplamente utilizado durante as décadas seguintes, tornando-se um dos mais reconhecidos entre os clubes brasileiros.

Nos anos 1980, o Grêmio passou a utilizar camisas com designs mais ousados, incorporando detalhes geométricos e novas tecnologias de tecido. Foi nesse período que o clube conquistou seu primeiro título de Copa Libertadores da América, e a camisa tricolor ficou eternizada nas imagens das comemorações.

Modelos comemorativos

Ao longo de sua história, o Grêmio também lançou diversos modelos comemorativos e alternativos de sua camisa. Em 2003, por exemplo, o clube lançou uma camisa especial para celebrar seu centenário, com um design que remetia aos primeiros uniformes do clube. Esse modelo foi um sucesso entre os torcedores e esgotou rapidamente nas lojas.

Além dos modelos comemorativos, o Grêmio também utiliza camisas alternativas para algumas competições e eventos especiais. A camisa branca, por exemplo, é amplamente utilizada como uniforme reserva em jogos fora de casa. Nos últimos anos, o clube também adotou a cor preta em algumas versões alternativas de suas camisas, reforçando a identidade visual e proporcionando maior variedade para os torcedores.

O uniforme de 2024 do Grêmio continua mantendo a tradicionalidade das camisas do clube (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

A camisa do Grêmio vai muito além de ser apenas um uniforme de jogo. Ela representa a paixão da torcida e a identidade do clube, sendo um símbolo de orgulho para os gremistas. Em dias de jogo, é comum ver milhares de torcedores vestidos com a camisa tricolor nas ruas de Porto Alegre e em outros cantos do Brasil, demonstrando seu apoio incondicional ao time.

Além disso, a camisa do Grêmio é um dos itens mais comercializados no mercado de produtos licenciados do clube. Disponível em diversas versões e tamanhos, a camisa é um sucesso de vendas entre torcedores de todas as idades, e frequentemente figura entre os uniformes mais vendidos do futebol brasileiro.