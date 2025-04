John foi o personagem da derrota do Botafogo para o Estudiantes por 1 a 0, nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O goleiro falhou no gol de Carrillo, que deu a vitória aos argentinos no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Após a partida, o jogador assumiu a responsabilidade e explicou o lance.

— Não procurei ver, não. Procurei focar na partida para manter o mental forte. Fui infeliz ali no lance, acontece. Os grandes também erram. E hoje eu fui infeliz ali e acabei cometendo um erro que definiu o resultado da partida — disse John na saída de campo, acrescentando:

— Foi o que eu procurei fazer (focar), para estar ainda mais concentrado no jogo. Acabei sendo infeliz ali, como eu falo, para não deixar esse erro gerar outro erro e prejudicar ainda mais a equipe. Mas é isso, eu acho que é uma noite para esquecer, uma noite que vai ficar marcada na história. E acontece, como eu falei, os grandes também erram. Hoje foi a minha vez. Fui infeliz ali no lance por causa do gramado, fiz o movimento certo. Mas agora levanto a cabeça, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar — completou o jogador do Botafogo.

Estudiantes x Botafogo: como foi o jogo?

Sem conseguir jogar bem mais uma vez, e contando com uma falha do goleiro John, o Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes na noite dessa quarta-feira (23) e se complicou na Libertadores. O time fecha o turno na terceira colocação do Grupo A, fora da zona de classificação às oitavas de final. Carrillo marcou o gol dos argentinos ainda no primeiro tempo.

