‘Jogo muito próximo do jogo que gosto’, diz técnico do Botafogo

Visivelmente aliviado, o técnico do Botafogo, Renato Paiva, concedeu entrevista por exatos 30 minutos após a vitória do time por 2 a 0 sobre o Fluminense, na noite desse sábado (26) no Estádio Nilton Santos. O treinador elogiou a postura da equipe apenas três dias após a derrota para o Estudiantes, e disse que a exibição no clássico carioca ficou “muito próxima” daquilo que ele espera do time.

Diante do Fluminense, o Botafogo fez um primeiro tempo de domínio. Foram pelos menos três chances claras de gol, com uma delas sendo convertida pelo lateral Vitinho.

— Na primeira parte nós merecíamos ter saído ganhando por mais de um gol, ou por mais de dois. Na minha opinião, com todo o respeito ao Fluminense, mas avaliando aquilo que a minha equipe fez, em termos ofensivos, e em termos defensivos. O Fluminense fez um arremate que nem sequer foi em gol durante a primeira parte — considerou Renato Paiva.

— É esta compactação que eu quero que a equipe tenha. Às vezes não consegue, às vezes consegue, e depois às vezes no detalhe é finalizado e vem uma derrota por 1 a 0. Gostei muito, em especial a dinâmica ofensiva e a parte ofensiva de pressionar mais alto, de conquistar bolas na saída do Fluminense — disse o técnico do Botafogo.

Paiva enaltece 'bons indicadores' do Botafogo

Na quarta-feira (23), logo após a derrota por 1 a 0 para o Estudiantes na Libertadores, Renato Paiva havia dito que os resultados não apareciam por causa de uma “fase estranha” do Botafogo. Isso porque, para ele, o time já vinha jogando bem. E isso foi demonstrado na vitória de agora, sobre o Fluminense.

— Tenho de trabalhar em cima de indicadores que as exibições me dão, que os treinos me dão, que os jogadores me dão. Como eu digo, frustrado e triste pelos resultados não chegarem, por detalhes. Se houvesse muita coisa mal feita, estaríamos muito mais preocupados — afirmou o técnico do Botafogo.

— Esta exibição (contra o Fluminense) pode aparecer a qualquer momento, porque há ali indicadores que isso poderia acontecer. Se vai voltar a ser ou não, se vamos continuar, se vai ser um ponto de partida daqui para a frente, não sei dizer. Mas sei que isto dá muita confiança, e eu tenho de viver em cima de indicadores — disse Paiva.

— É uma exibição muito próxima daquilo que eu gosto, de como eu vejo o jogo. Muita posse, mas posse com agressão à área adversária, finalizações — avaliou o treinador. — Terminamos jogadas, fomos efetivos, recuperamos bola mais à frente, reduzimos a perda, enfim, todas estas coisas próximas, como eu vejo o jogo, só que às vezes não sai.