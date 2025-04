O técnico do Botafogo, Renato Paiva, estava satisfeito e aliviado na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre Fluminense, em clássico disputado na noite deste sábado (26), no estádio Nilton Santos, e válido pela 6ª rodada do Brasileirão. O resultado deixou o alvinegro provisoriamente na 6ª posição. Acompanhe a entrevista de Renato Paiva.

No jogo desse sábado, o Botafogo fez um primeiro tempo quase impecável. A equipe dominou amplamente o Fluminense e abriu o marcador, com gol de Vitinho. Na etapa final, o alvinegro explorou os contragolpes e matou o jogo com gol de Savarino, já nos acréscimos.

Na entrevista, Renato Paiva disse que o Botafogo jogou da forma como ele espera que o time atue: com posse de bola e profundidade. No clássico, o alvinegro finalizou 15 vezes, sendo sete delas no gol. A posse de bola foi maior no primeiro tempo, mas o time deixou o Fluminense jogar no segundo.

O resultado deu um pouco mais de tranquilidade para Renato Paiva. O treinador assumiu a equipe no final de fevereiro e teve o mês inteiro de março para preparar o time, mas o desempenho nas primeiras rodadas do Brasileirão, e a campanha difícil na Libertadores — é apenas terceiro colocado no Grupo A — minaram o trabalho do treinador. Apesa disso, o técnico conta com respaldo público da diretoria

A vitória no clássico com o Fluminense deixa o Botafogo provisoriamente na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 8 pontos. Até aqui, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas na competição.

