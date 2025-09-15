Joaquín Correa sofre para engrenar pelo Botafogo; veja números

Contratação badalada do Botafogo na janela especial para o Mundial de Clubes da Fifa, o argentino Joaquín Correa ainda não engrenou e tem sido alvo de críticas. Os números do atacante de 31 anos, que assinou até o fim de 2027 após passagem pela Inter de Milão, são ruins. M

Joaquín Correa já disputou 17 jogos com a camisa do Botafogo, com cerca de 750 minutos somados em campo. Tucu não tem nenhuma participação direta nos 25 gols marcados pela equipe desde sua estreia.

O argentino é homem de confiança do técnico Davide Ancelotti. Ele atuou nos dez jogos pelo Brasileirão com o italiano, sendo titular em quatro, em três da Copa do Brasil e dois pela Libertadores. Ele ainda disputou duas partidas no Mundial, mas com Renato Paiva à beira do gramado.

Botafogo em momento complicado

O cenário pede soluções e, por isso, o argentino tem sido muito utilizado. A polivalência de Tucu é, ao menos, um ponto positivo dentro de um elenco que tem sofrido com problemas físicos e entrosamento - pela esquerda, centralizado ou como um segundo atacante. O Botafogo não se encontrou no ano vê o tempo como inimigo no conturbado 2025.

A performance ruim do camisa 30 em seus primeiros momentos no clube levanta o debate sobre a queda de nível. Correa tem encontrado dificuldade no terço final, mas se mostra útil em diversos momentos ao longo dos jogos. O questionamento sobre intensidade segue em alta.

Luta por confiança

Se a parte psicológica esteve em pauta após os tropeços recentes, agora é hora de levantar o moral diante da torcida. O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, contra o embalado Mirassol em confronto direto por vaga no G-4 do Brasileiro.

O Glorioso soma 35 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e precisa de uma sequência de bons resultados para se afirmar. A classificação para a Libertadores de 2026 é fundamental não só para manutenção no cenário sul-americano, como também para dar vaga na próxima Copa do Brasil.

