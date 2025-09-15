Neto vira dúvida por lesão, mas Botafogo tira do banco possível solução imediata

O goleiro Neto deixou o campo do Morumbis por lesão antes mesmo da virada para o intervalo. O jogador atuou por 47 minutos e sofreu o gol que decretou a derrota do Botafogo contra o São Paulo no domingo. Apesar de não ter tido o tipo do problema, o jogador vira dúvida para os próximos compromissos do alvinegro, em especial diante do Mirassol, na quarta-feira (17).

O próprio técnico Davide Ancelotti afirmou que até a entrevista coletiva concedida após o apito final, ainda no Morumbis, não havia conversado com o atleta e com o departamento médico. Neto deixou o gramado rapidamente e logo que caiu no chão retirou as luvas, indicando que não continuaria no jogo.

Mas a solução para ausência do goleiro, que foi titular em quatro dos oito jogos do Botafogo desde a sua chegada, pode já ter sido apresentada diante do São Paulo. Léo Linck entrou e foi importante na segunda etapa. Mesmo levando gol em um lance anulado por impedimento, o arqueiro teve a melhor nota de desempenho do elenco ao lado de Kaio Pantaleão, segundo levantamento da plataforma Sofascore, especialista na análise do desempenho dos atletas.

O então goleiro reserva fez duas defesas em 46 minutos jogados, sendo uma delas dentro da área botafoguense, além de uma intervenção aérea. Teve mais de 70% no acerto de passes e 50% nos passes longos. Segundo o site, Linck ficou com nota 7,3, que foi a maior do Botafogo empatado com o zagueiro, e a segunda maior da partida, atrás do 7,4 de Pablo Maia. O Sofascore faz a análise a partir das estatísticas do atleta na partida e suas ações com a bola.

A solução rápida para a saída de Neto, que foi contratado agora com status de goleiro experiente e de rodagem internacional, pode ser um fator positivo para estancar o que seria mais um problema em um momento conturbado da temporada do Botafogo. Sem Jhon, vendido para a Inglaterra, o alvinegro só tem o Brasileirão em disputa e precisa se garantir na Libertadores e Copa do Brasil em 2026. Ter segurança no gol é um passo importante a ser dado.

E apesar da chegada recente, Neto foi motivo de alguns questionamentos de torcedores pelo lance no gol do Vasco, no Nilton Santos, quando não saltou com convicção para a bola na falta e o Cruz-Maltino fez o gol no rebote.

Linck chegou Botafogo em janeiro desse ano por quase R$ 11 milhões na época após uma boa temporada no Athletico-PR, mesmo com o rebaixamento do Furacão. O atleta de 23 anos fez sete jogos até aqui em 2025, sendo dois do Campeonato Carioca, dois da Copa Do Brasil e dois no Brasileirão, já contando com o duelo contra o São Paulo. Ele levou apenas quatro gols no período. O contrato do atleta vai até 2028.

O goleiro fez duas defesas importantes ao longo do jogo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Outras substituições no Botafogo não surtiram efeito

Além de Léo Linck, Danilo, Chris Ramos e Savarino também iniciaram a partida contra o São Paulo e buscavam reequilibrar o elenco após ausências, como a lesão de Arthur Cabral, e as próprias escolhas de Davide Ancelotti de deixar jogadores importantes no banco de reservas.

Danilo atuou os 90 minutos e acertou apenas metade dos passes longos que tentou durante a partida. No chão, ganhou apenas três dos dez duelos que tentou em toda a partida, resultando em uma atuação pouco decisiva no meio e que não rendeu um bom apoio à Vitinho pelo lado direito. Os dados são da plataforma Sofascore.

O camisa 10 botafoguense também teve dificuldade de associar seu jogo com os companheiros e, individualmente, não conseguiu render. Finalizou apenas uma vez para fora, não acertou nenhum dos três dribles que tentou e ganhou apenas dois dos sete duelos no campo.