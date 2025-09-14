Ancelotti fala em semana ‘psicologicamente difícil’ e pede reação ao elenco do Botafogo

O Botafogo perdeu para o São Paulo na tarde deste domingo (14), no Brasileirão, emendou o segundo revés da semana. Na quinta-feira, empatou no tempo normal e foi eliminado nos pênaltis em casa para o Vasco na Copa Do Brasil. O técnico Davide Ancelotti destacou que o elenco viveu uma semana "psicologicamente difícil" e ressaltou a necessidade do elenco reagir e reencontrar o caminho da vitória.

O treinador afirma que a mudança de postura diante da derrota e da eliminação passa por se comportar melhor taticamente dentro de campo e ser mais organizado no próximo jogo, característica que, segundo o espanhol, se perdeu no duelo contra o São Paulo.

- No próximo jogo temos que reagir, foi uma semana difícil. Não posso mentir, foi uma semana difícil psicologicamente para todo o elenco, para todo o Botafogo. Mas o Botafogo tem que reagir. E reagir significa jogar melhor, com mais organização e na adversidade manter essa organização que perdemos hoje - afirmou o técnico em coletiva no Morumbis após a partida.

Ao ser questionado sobre a mudanças drástica do cenário competitivo do Botafogo entre a temporada passada e a atual, Davide Ancelotti afirma que se trata de um elenco diferente, mas não esconde que o objetivo é manter o Botafogo no topo da tabela.

- É um jogo diferente, é um time diferente, é uma temporada diferente, mas temos um objetivo claro. Temos tempo [para atingir esse objetivo] e não temos que perder tempo, hoje nós perdemos tempo jogando assim - destacou o treinador.

Davide Ancelotti, treinador do Botafogo, durante entrevista coletiva no Morumbis. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Botafogo tem números ofensivos discretos

Diante do São Paulo, o Botafogo ficou todo o primeiro tempo sem chutar na meta de Rafael e não foi uma ameaça para o rival paulista. No segundo tempo, chegou a finalizar duas vezes na direção do goleiro adversário, mas grande perigo.

Do outro lado, o São Paulo teve três finalizações na direção do gol, além de duas grandes chances criadas, contra nenhuma do Botafogo. Foram 24 desarmes contra 13 do lado alvinegro. O comandante afirmou que ficou incomodado com a ausência de efetividade no ataque e que o Botafogo precisa ser "menos coração" e "mais organização".

- Me incomoda [a falta de finalizações]. Mas não é só que não tivemos chutes, é que o Botafogo tem que jogar como equipe, sempre, não só o coração, temos que jogar com a organização. Temos que jogar como um time, porque se não jogarmos como um time a gente pode fazer gols só com uma jogada individual. E quando o jogo é assim [como foi diante do São Paulo] não vamos ganhar.