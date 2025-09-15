menu hamburguer
Botafogo sente ausência e perde identidade de jogo

Alvinegro foi derrotado pelo São Paulo

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo
imagem cameraDavide Ancelotti acumula segundo resultado negativo em sequência no Botafogo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/09/2025
07:30
O Botafogo perdeu para o São Paulo por 1 a 0 neste domingo (14), pela 22ª rodada do Brasileirão. Depois de ser eliminado da Copa do Brasil para o Vasco não conseguindo mostrar a agressividade que o torcedor se acostumou, o time de Davide Ancelotti não foi criativo de novo, três dias depois. E o fato aponta para uma ausência: Montoro.

Na coletiva após o jogo, Ancelotti falou sobre a situação do garoto argentino. O italiano já tinha comentado sobre a situação fisica do jovem após a eliminação na Copa do Brasil.

–  A ideia de escalar três volantes foi primeiro pela falta de ponta direita que temos, porque Álvaro (Montoro) eu não considero que esteja preparado para jogar um jogo com a intensidade de hoje – disse após o jogo contra o São Paulo.

– O Álvaro (Montoro) está com um problema gastrointestinal, vomitando hoje; ele não tinha energia para jogar. O Danilo também tem um problema físico, porque teve um problema na sexta-feira, depois não treinou até ontem. Era risco demais jogar hoje para ele – disse após a partida contra o Vasco.

Com dificuldades de chegar com chances claras no terço final, o Botafogo não consegue criar a profusão de chances que teve há pouco tempo na temporada. O time parece sentir a falta de Montoro nos últimos dois jogos.

Apesar de não ter números inflados na temporada, o garoto de 18 anos participava de boa parte dos ataques mais perigosos do Botafogo. Com dribles em progressão e passes de um jogador com nível técnico acima da média, Montoro conseguia deixar o Glorioso mais próximo do gol adversário.

Álvaro Montoro é um dos destaques do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Álvaro Montoro é um dos destaques do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

