João Paulo Magalhães é eleito novo presidente do Botafogo

O Botafogo elegeu nesta quinta-feira (19) o novo presidente do clube para o quadriênio 2025-2028. Com 573 votos, o empresário João Paulo Magalhães Lins, da chapa "Os Escolhidos", foi eleito para presidir o clube associativo. Na eleição, João Paulo superou o atual vice-presidente do clube, Vinícius Assumpção, que somou 399 votos.

continua após a publicidade

➡️Sifontes, do Botafogo, é o Craque da Rodada do Caixa NBB

— Quero dizer a toda torcida do Botafogo que tudo que eu puder fazer para apoiar o (John) Textor e a SAF, eu farei. Sou um soldado do Botafogo e vou proteger o futebol sempre — declarou o João Paulo, assim que foi declarado vencedor do pleito.

Desde 2022, o futebol do Botafogo é gerido por uma SAF, que tem o magnata norte-americano John Textor como dono de 90% das ações. Assim, é Textor quem decide os rumos do futebol do clube. Cabe ao presidente do clube associativo gerir a parte social e os esportes olímpicos do Botafogo.

continua após a publicidade

João Paulo Magalhães também poderá indicar um representante do clube para integrar a SAF — o clube associativo tem os outros 10% das ações — ,mas só a partir de 2026.

O atual presidente do Botafogo, Durcésio Mello, apoiou a candidatura de João Paulo. Após a vitória, ele posou para fotos ao lado do futuro mandatário.

continua após a publicidade

Como foi a votação no Botafogo

A votação desta quinta-feira aconteceu em formato híbrido. Os sócios do clube que estavam em dia com suas contribuições sociais puderam votar através de uma plataforma online ou presencialmente, na sede de General Severiano. Lá, a votação aconteceu em urna eletrônica. Por causa do sistema digital, a apuração dos votos foi rápida, e o resultado foi proclamado menos de 30 minutos após o encerramento da votação.

Após a proclamação do resultado, John Textor fez uma postagem em rede social parabenizando João Paulo.