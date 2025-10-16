Davide Ancelotti aponta um dos motivos para má fase do Botafogo
Treinador tem atacantes em baixa em 2025
- Matéria
- Mais Notícias
Após a derrota para o Flamengo, Davide Ancelotti apontou um motivos para o mau momento vivido pelo Botafogo: a baixa produção dos atacantes. Na coletiva após o clássico, destacou justamente o fato de Savarino, artilheiro da equipe no Brasileirão, ter apenas quatro gols.
ANÁLISE: Botafogo escancara no clássico que seguiu caminho errado e caiu de prateleira
Botafogo
CBF divulga análise do VAR em lance polêmico em vitória do Flamengo diante do Botafogo
Futebol Nacional
Diretor da SAF deixa o Botafogo após três anos no cargo
Botafogo
➡️ Davide Ancelotti reconhece noite ruim do Botafogo contra o Flamengo: ‘Castigaram’
Os números do jogo de quarta-feira (15) ilustram a fala do treinador, que entende que o problema é na conversão, não na criação: apesar de ter perdido por 3 a 0, o Alvinegro teve mais finalizações que o rival: 16 a 11. Dessas 16, apenas cinco foram no gol, sendo duas chances de cabeça e uma delas em chute de fora da área. O Rubro-Negro, por sua vez, acertou a meta cinco vezes das 11 tentativas, convertendo três.
Num recorte mais amplo, em comparação com times da Série A, o Glorioso é o 4º time com mais finalizações por jogo (14.2), no entanto é apenas o 10º a criar grandes chances (54). Levando em conta a conversão dessas oportunidades, o raking cai para 15º, com 35,2% de aproveitamento. Os números do Sofascore corroboram a análise de Ancelotti.
— Temos esse problema de confiança que cai quando tomamos um gol. Não é a primeira vez que acontece. Temos dificuldade em virar jogos. É evidente. Temos dificuldade de fazer gols, não há dificuldade de criar chances, mas há de marcar. Quando vemos que nosso artilheiro tem quatro gols significa que é um time que joga, compete, defende bem e tem problemas de gols. Vamos seguir procurando oportunidades melhores. Claro que contra o Flamengo é difícil achar oportunidades a todo o momento — afirmou o treinador após o jogo.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Crise ofensiva e defensiva do Botafogo
Quem lidera a artilharia do Botafogo de Ancelotti no Brasileirão é Savarino, com quatro gols. Em segundo, há cinco jogadores empatados com três, sendo um deles Igor Jesus, que já deixou o clube. Além dele, Arthur Cabral, Alex Telles, Cuiabano e Chris Ramos dividem a posição. Somando as assistências, o venezuelano tem seis participações em gols, junto com Alex Telles e Artur, que lideram o quesito.
Entre os times do G6, o time é o segundo pior ataque. Os problemas ofensivos vem acompanhado de más atuações defensivas também, como destacado por Davide Ancelotti após o clássico. Em 2025, o Glorioso já sofreu 27 gols, dois a menos do que levou nas 38 rodadas de 2024.
Restam ainda dez jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, Savarino terminou o campeonato com 15 participações em gols, seguido por Luiz Henrique, com 10, e Igor Jesus, com oito.
Apesar do momento, o clube se mantém na cola do G4, brigando por uma vaga direta na Libertadores de 2026. Atualmente, está em 5º lugar, com 43 pontos, seis a menos que o Mirassol, que está em 4º.
⚽ Artilharia
- 4 gols - Savarino
- 3 gols - Igor Jesus*, Arthur Cabral, Alex Telles, Cuiabano e Chris Ramos
- 2 gols - Álvaro Montoro, Marçal, Artur e Santi Rodríguez
🅰️ Assistências
- 4 - Marlon Freitas e Artur
- 3 - Alex Telles e Santi Rodríguez
- 2 - Álvaro Montoro, Savarino, Arthur Cabral, Cuiabano, Jeffinho e Nathan Fernandes
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias