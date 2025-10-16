Davide Ancelotti aponta um dos motivos para má fase do Botafogo

Após a derrota para o Flamengo, Davide Ancelotti apontou um motivos para o mau momento vivido pelo Botafogo: a baixa produção dos atacantes. Na coletiva após o clássico, destacou justamente o fato de Savarino, artilheiro da equipe no Brasileirão, ter apenas quatro gols.

Os números do jogo de quarta-feira (15) ilustram a fala do treinador, que entende que o problema é na conversão, não na criação: apesar de ter perdido por 3 a 0, o Alvinegro teve mais finalizações que o rival: 16 a 11. Dessas 16, apenas cinco foram no gol, sendo duas chances de cabeça e uma delas em chute de fora da área. O Rubro-Negro, por sua vez, acertou a meta cinco vezes das 11 tentativas, convertendo três.

Num recorte mais amplo, em comparação com times da Série A, o Glorioso é o 4º time com mais finalizações por jogo (14.2), no entanto é apenas o 10º a criar grandes chances (54). Levando em conta a conversão dessas oportunidades, o raking cai para 15º, com 35,2% de aproveitamento. Os números do Sofascore corroboram a análise de Ancelotti.

— Temos esse problema de confiança que cai quando tomamos um gol. Não é a primeira vez que acontece. Temos dificuldade em virar jogos. É evidente. Temos dificuldade de fazer gols, não há dificuldade de criar chances, mas há de marcar. Quando vemos que nosso artilheiro tem quatro gols significa que é um time que joga, compete, defende bem e tem problemas de gols. Vamos seguir procurando oportunidades melhores. Claro que contra o Flamengo é difícil achar oportunidades a todo o momento — afirmou o treinador após o jogo.

Crise ofensiva e defensiva do Botafogo

Quem lidera a artilharia do Botafogo de Ancelotti no Brasileirão é Savarino, com quatro gols. Em segundo, há cinco jogadores empatados com três, sendo um deles Igor Jesus, que já deixou o clube. Além dele, Arthur Cabral, Alex Telles, Cuiabano e Chris Ramos dividem a posição. Somando as assistências, o venezuelano tem seis participações em gols, junto com Alex Telles e Artur, que lideram o quesito.

Entre os times do G6, o time é o segundo pior ataque. Os problemas ofensivos vem acompanhado de más atuações defensivas também, como destacado por Davide Ancelotti após o clássico. Em 2025, o Glorioso já sofreu 27 gols, dois a menos do que levou nas 38 rodadas de 2024.

Restam ainda dez jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, Savarino terminou o campeonato com 15 participações em gols, seguido por Luiz Henrique, com 10, e Igor Jesus, com oito.

Apesar do momento, o clube se mantém na cola do G4, brigando por uma vaga direta na Libertadores de 2026. Atualmente, está em 5º lugar, com 43 pontos, seis a menos que o Mirassol, que está em 4º.

⚽ Artilharia

4 gols - Savarino 3 gols - Igor Jesus*, Arthur Cabral, Alex Telles, Cuiabano e Chris Ramos 2 gols - Álvaro Montoro, Marçal, Artur e Santi Rodríguez

🅰️ Assistências

4 - Marlon Freitas e Artur

3 - Alex Telles e Santi Rodríguez

2 - Álvaro Montoro, Savarino, Arthur Cabral, Cuiabano, Jeffinho e Nathan Fernandes