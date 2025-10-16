menu hamburguer
Botafogo

Diretor da SAF deixa o Botafogo após três anos no cargo

Diretor recebeu prêmio de destaque no clube em 2024

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
15:45
Atualizado há 2 minutos
Alexandre Costa, diretor de Operações e Logística, posa com a taça da Libertadores de 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Alexandre Costa, diretor de Operações e Logística, posa com a taça da Libertadores de 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Diretor de infraestrutura e operações da SAF do Botafogo desde julho de 2022, o português Alexandre Costa deixará o clube por razões pessoais e familiares. A decisão já foi comunicada ao clube.

Enquanto trabalhou no Alvinegro, foi tinha por objetivo a valorização e modernização do Nilton Santos, estando à frente das obras de implantação de gramado sintético e da tecnologia de biometria facial. Também esteve envolvido na logística do fim da temporada histórica de 2024, ano que seu departamento recebeu prêmio de destaque no clube. A notícia foi dada pelo "O Globo".

➡️ CEO do Botafogo fala sobre gestão da SAF e necessidade de aporte acima de R$ 300 milhões

Antes de chegar ao Rio de Janeiro, Alexandre foi diretor de operações do Porto, de Portugal, onde trabalhou por 17 anos.Também possui em seu currículo dois anos atuando no Maracanã e no Allianz Parque, além de duas arenas poliesportivas em Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai).

Alexandre Costa, diretor de Operações e Logística, recebe prêmio de destaque no Botafogo para o departamento (Foto: Reprodução)
Alexandre Costa, diretor de Operações e Logística, recebe prêmio de destaque no Botafogo para o departamento (Foto: Reprodução)

Próximos jogos do Botafogo no Brasileirão

  1. 19/10, 18h30: Ceará x Botafogo
  2. 26/10, 16h: Botafogo x Santos
  3. 1/11, 18h30: Mirassol x Botafogo
  4. 5/11, 19h30: Botafogo x Vasco

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

