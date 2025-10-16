Diretor da SAF deixa o Botafogo após três anos no cargo
Diretor recebeu prêmio de destaque no clube em 2024
Diretor de infraestrutura e operações da SAF do Botafogo desde julho de 2022, o português Alexandre Costa deixará o clube por razões pessoais e familiares. A decisão já foi comunicada ao clube.
Enquanto trabalhou no Alvinegro, foi tinha por objetivo a valorização e modernização do Nilton Santos, estando à frente das obras de implantação de gramado sintético e da tecnologia de biometria facial. Também esteve envolvido na logística do fim da temporada histórica de 2024, ano que seu departamento recebeu prêmio de destaque no clube. A notícia foi dada pelo "O Globo".
Antes de chegar ao Rio de Janeiro, Alexandre foi diretor de operações do Porto, de Portugal, onde trabalhou por 17 anos.Também possui em seu currículo dois anos atuando no Maracanã e no Allianz Parque, além de duas arenas poliesportivas em Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai).
Próximos jogos do Botafogo no Brasileirão
- 19/10, 18h30: Ceará x Botafogo
- 26/10, 16h: Botafogo x Santos
- 1/11, 18h30: Mirassol x Botafogo
- 5/11, 19h30: Botafogo x Vasco
