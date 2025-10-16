O Botafogo não conseguiu reagir no Brasileirão e foi atropelado pelo Flamengo no Nilton Santos, na última quarta-feira (15), por 3 a 0. Além do reflexo de um trabalho que não engrenou com Davide Ancelotti, o cenário da temporada escancarou como a SAF despencou no esportivo.

Um time com lacunas graves e que não foram preenchidas mesmo com o enorme montante de cerca de R$ 700 milhões em investimento. Faltam referências, fator que sobrava na temporada passada.

Em um clássico importante, valendo, além dos três pontos, confiança diante de sua torcida, o Botafogo se viu frágil e confuso. O resumo do ano planejado por John Textor.

Mesmo com dois zagueiros disponíveis no banco, Davide optou por escalar o lateral-esquerdo Marçal na zaga pela direita. Torto e lento na saída de bola, ele ainda comprometeu no primeiro e terceiro gols do Flamengo. Escolhas, e isso passa mais pela da comissão técnica.

Botafogo carece do "diferente"

Em situações desconfortáveis, falta a peça para fazer o novo. Tentar. Não pela qualidade de jogadores como Savarino, Santiago Rodríguez, Marlon Freitas e outros líderes, mas pela desconfiança. O erro vai minando e condicionando jogo a jogo.

O alto número de desfalques atrapalha, principalmente de destaques: Kaio Pantaleão, Alex Telles, Danilo e Montoro são os mais claros. Ainda assim, é difícil destrinchar como joga um Botafogo sem cara.

A briga, que, pela SAF, projetava ser por título, mudou. O Glorioso se vê em situação de risco em queda livre mesmo dentro do G-6, zona de classificação para a próxima Libertadores. Já passou do "tempo de Botafogo" voltar aos trilhos.

O próximo compromisso da equipe alvinegra será fora de casa, no domingo (19), contra o Ceará.