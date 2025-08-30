Torcedores enlouquecem com gol de Savarino: ‘Que chapada’
Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo abriu 3 a 1 contra o Red Bull Bragantino no primeiro tempo, neste sábado (30), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia Savarino marcou um golaço que levou os torcedores do Glorioso à loucura.
Davide Ancelotti promove mudanças na escalação do Botafogo contra o Bragantino
Botafogo
Santos empata com Botafogo e é campeão do Brasileirão Feminino Série A2 2025
Futebol Feminino
Rivais comemoram saída de dois jogadores do Botafogo: ‘Vamos levar’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Nas redes sociais, internautas reagiram a jogada e não pouparam elogios ao camisa 10 do Botafogo. Além da finalização de Savarino, a jogada da equipe do técnico Davide Ancelotti, que originou o gol também chamou atenção.
O lance aconteceu no final da primeira etapa. O cronômetro marcava 46 minutos, quando Santi Rodriguez roubou a bola no setor defensivo e avançou para o ataque. O meia acionou Jeffinho, que rapidamente achou Savarino em condições de arriscar o chute. O camisa 10 não pensou duas vezes e chutou no ângulo do goleiro Cleiton.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias