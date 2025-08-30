menu hamburguer
Torcedores enlouquecem com gol de Savarino: ‘Que chapada’

Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão

Savarino em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraSavarino em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
19:41
O Botafogo abriu 3 a 1 contra o Red Bull Bragantino no primeiro tempo, neste sábado (30), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia Savarino marcou um golaço que levou os torcedores do Glorioso à loucura.

Nas redes sociais, internautas reagiram a jogada e não pouparam elogios ao camisa 10 do Botafogo. Além da finalização de Savarino, a jogada da equipe do técnico Davide Ancelotti, que originou o gol também chamou atenção.

O lance aconteceu no final da primeira etapa. O cronômetro marcava 46 minutos, quando Santi Rodriguez roubou a bola no setor defensivo e avançou para o ataque. O meia acionou Jeffinho, que rapidamente achou Savarino em condições de arriscar o chute. O camisa 10 não pensou duas vezes e chutou no ângulo do goleiro Cleiton.

