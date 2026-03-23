O ex-zagueiro e ídolo do Botafogo, Wilson Gottardo, comentou sobre a saída do técnico Martín Anselmí durante participação no Rio FutSummit, realizado na Barra da Tijuca. Em entrevista ao jornalista Bernardo Pinho, do Lance!, o ex-defensor avaliou o momento vivido pelo clube e afirmou que, na sua visão, a contratação do treinador não era a mais adequada desde o início.

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Anselmi foi demitido após a vitória sobre o Red Bull Bragantino no último sábado (21), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o resultado positivo, a sequência de atuações abaixo do esperado e os resultados ruins pesaram na decisão da diretoria.

Botafogo de Martín Anselmi (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Durante a conversa, Gottardo fez questão de destacar que sua análise era exclusivamente técnica, sem qualquer aspecto pessoal.

— Na minha opinião é muito técnica, não quero envolver nada pessoal. Eu não sou engenheiro de obra pronta, jamais serei. Então eu avaliei tecnicamente e achei que a vinda desse treinador já não era o ideal, pelo histórico. Eu não o conheço pessoalmente, não sei como é o vestiário dele — afirmou.

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O ex-jogador também disse que, diante do desempenho da equipe, a saída do treinador acabou acontecendo até mais tarde do que ele imaginava.

— Os resultados foram acontecendo, o trabalho também, e eu acho até que passou da hora de ter saído. Agora resta saber quem virá, e isso também vai ser decisivo, porque o ano será muito difícil — completou.

Segundo Gottardo, o Botafogo precisará reagir rapidamente para deixar a zona de rebaixamento e evitar que a temporada seja comprometida.

— No campo técnico, no campo de jogo mesmo, vai precisar recuperar esse tempo. No estalar de dedos você não vai estar fora do Z4, não será tão fácil sair. Para buscar uma vaga em competição internacional, o Botafogo vai ter que ter muito mais empenho do que se imagina para não perder o ano totalmente.

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Comparação entre gerações de zaga

Durante a entrevista, Gottardo também comentou sobre a histórica dupla de zaga campeã brasileira pelo clube em 1995, formada por ele e Gonçalo, e fez uma comparação com a dupla que marcou época recentemente, com Alexander Barboza e Bastos.

— Tinham vaga, são grandes jogadores. O Bastos tem larga experiência e o Barboza é um jogador de muita intensidade. Eles se consolidaram como grandes zagueiros na história do clube — disse.

Apesar do elogio, o ex-defensor afirmou que, tecnicamente, manteria a dupla campeã de 1995 como titular.

— A gente ia ceder gentilmente para eles jogarem, mas, modéstia à parte, não. Não seriam titulares — brincou.

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Gottardo ainda destacou as diferenças entre o futebol de sua época e o atual, principalmente na forma de organização tática das equipes.

— A ideia de jogo hoje é diferente daquela época. As equipes são mais compactadas, com muitas dobras. Naquela época era muito mais difícil ser zagueiro do que hoje — avaliou.

Seleção Brasileira e Copa do Mundo de 2026

Outro tema abordado foi a Seleção Brasileira e o trabalho do técnico Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo FIFA de 2026. Gottardo acredita que o treinador italiano já tem uma base formada e enxerga um planejamento claro para o futuro da equipe.

— A visão do Ancelotti, as pessoas ainda não se atentaram. Ele está enxergando mais além. Pela convocação recente, pelo perfil de cada jogador, a ideia dele é estabelecer um grupo de bastante confiança e maturidade, com muitos cuidados defensivos — analisou.

O ex-zagueiro também comentou sobre a convocação do volante Danilo, do Botafogo, destacando que o jogador ainda precisa evoluir em alguns aspectos para se firmar definitivamente na lista.

— Eu penso que ele tem aí 70% da lista formada, mas também acho que o Danilo não está garantido. Ele é um jogador muito mais de construção e precisa melhorar um pouco mais o posicionamento e o combate, que o Ancelotti gosta bastante — concluiu.

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