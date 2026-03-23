Montenegro cobra John Textor em meio à crise do Botafogo: 'Falar a verdade'

Ex-presidente e nome forte nos bastidores do Botafogo Social, Carlos Augusto Montenegro falou sobre o momento da SAF de John Textor. Durante participação em um dos painéis do Rio FutSummit, nesta segunda-feira (23), o cartola não poupou o empresário estadunidense de críticas

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Carlos Augusto Montenegro relembrou os momentos de sua gestão no ano de 1995, quando o Botafogo conquistou o segundo título brasileiro em meio à uma das maiores crises de sua história. O Glorioso, em 2026, vê o caixa esvaziando e ligou alerta.

— Acho que está faltando um pouco do que tivemos em 1995, que é falar a verdade. Em 95, ganhamos um campeonato sem dinheiro nenhum. Hoje em dia ninguém fala que a gente (Botafogo) está sem dinheiro ou então não quer falar, não quer ouvir. É uma coisa natural. Pode estar bem em uma época e não estar bem em outra. Mas acho que se tem a obrigação e falar a verdade sempre.

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John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Gazeta Press)

Botafogo sufocado financeiramente

Em guerra nos bastidores com outros acionistas da Eagle Football e até mesmo com o Botafogo Social, John Textor vê o projeto desmoronando após período de glórias com os títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Já admitindo que as dívidas da SAF dispararam, o empresário tenta manobras de seguir no comando enquanto vê todo os lados se mobilizando para o contrário. O Botafogo tem atrasos com o elenco quanto à parcelas de direito de imagem, deve a outros clubes por transações nos últimos meses e corre risco de novo transfer ban.

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