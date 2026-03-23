Botafogo irá enfrentar a Chapecoense na quinta fase da Copa do Brasil
Glorioso vive momento parecido com o do rival na temporada
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Em sorteio realizado nesta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o Botafogo conheceu seu adversário na quinta fase da Copa do Brasil 2026. O Glorioso irá enfrentar a Chapecoense, em confronto que ainda terá definição quanto aos mandos de campo.
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A CBF deixou como datas-base para os jogos da quinta fase da Copa do Brasil os dias 21, 22 ou 23 de abril para ida, com as voltas a serem disputadas nos dias 12, 13 ou 14 de maio.
Botafogo e Chapecoense vivem momentos parecidos na Série A do Brasileirão, nas últimas colocações. Enquanto o Glorioso soma seis pontos na 17ª posição, os catarinenses têm um ponto a mais e ocupam o 15º lugar. O primeiro duelo na competição mata-mata, inclusive, pode ser perto do encontro nos pontos corridos, marcado previamente para o dia 19 de abril, em Chapecó.
O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir desta quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. E a competição passa a dar duas vagas para a Libertadores do próximo ano: a que já estava garantida ao campeão, e uma na fase preliminar para que acabar como vice.
Na edição de 2025, o Botafogo, então comandado por Davide Anceloti, chegou até a fase de quartas de final da Copa do Brasil e acabou sendo eliminado pelo Vasco. O jogo de volta foi disputado no Nilton Santos e, após dois empates por 1 a 1, o Cruz-Maltino passou nos pênaltis.
Veja os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil
Atlético-MG x Ceará
Cruzeiro x Goiás
Athletico-PR x Atlético-GO
Flamengo x Vitória
Grêmio x Confiança-SE
Vasco x Paysandu
Fortaleza x CRB-AL
Bahia x Remo
Botafogo x Chapecoense
Red Bull Bragantino x Mirassol
Corinthians x Barra-SC
Fluminense x Operário-PR
Palmeiras x Jacuipense-BA
Internacional x Athletic-MG
Santos x Coritiba
São Paulo x Juventude
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