Em sorteio realizado nesta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o Botafogo conheceu seu adversário na quinta fase da Copa do Brasil 2026. O Glorioso irá enfrentar a Chapecoense, em confronto que ainda terá definição quanto aos mandos de campo.

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A CBF deixou como datas-base para os jogos da quinta fase da Copa do Brasil os dias 21, 22 ou 23 de abril para ida, com as voltas a serem disputadas nos dias 12, 13 ou 14 de maio.

Botafogo e Chapecoense vivem momentos parecidos na Série A do Brasileirão, nas últimas colocações. Enquanto o Glorioso soma seis pontos na 17ª posição, os catarinenses têm um ponto a mais e ocupam o 15º lugar. O primeiro duelo na competição mata-mata, inclusive, pode ser perto do encontro nos pontos corridos, marcado previamente para o dia 19 de abril, em Chapecó.

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O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir desta quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. E a competição passa a dar duas vagas para a Libertadores do próximo ano: a que já estava garantida ao campeão, e uma na fase preliminar para que acabar como vice.

Na edição de 2025, o Botafogo, então comandado por Davide Anceloti, chegou até a fase de quartas de final da Copa do Brasil e acabou sendo eliminado pelo Vasco. O jogo de volta foi disputado no Nilton Santos e, após dois empates por 1 a 1, o Cruz-Maltino passou nos pênaltis.

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Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco em 2025 (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil

Atlético-MG x Ceará

Cruzeiro x Goiás

Athletico-PR x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança-SE

Vasco x Paysandu

Fortaleza x CRB-AL

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Red Bull Bragantino x Mirassol

Corinthians x Barra-SC

Fluminense x Operário-PR

Palmeiras x Jacuipense-BA

Internacional x Athletic-MG

Santos x Coritiba

São Paulo x Juventude

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