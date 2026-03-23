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Botafogo avança pela contratação do zagueiro Anthony, do Goiás

Defensor de 20 anos chegaria ao clube sem custos

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/03/2026
16:42
Botafogo negocia contratação do zagueiro Anthony (Foto: Reprodução/Instagram)
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O Botafogo avançou pela contratação do zagueiro Anthony, de 20 anos, que pertence ao Goiás. A SAF recebeu sinal positivo da diretoria do Esmeraldino quanto ao modelo de negócio e busca assinar com a promessa após apresentar projeto esportivo.

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Diretor de gestão esportiva do Alvinegro, Alessandro Brito admitiu a situação bem encaminhada da negociação. A proposta foi de transferência sem custos, com direitos divididos entre Botafogo e Goiás, com a equipe do Centro-Oeste tendo direito a lucro em caso de venda no futuro.

— A gente está bem próximo (Anthony). Já tivemos o ok do Goiás, agora a gente está na troca de minutas. Após o evento eu vou fazer uma reunião com a família, com o atleta, pra mostrar o projeto. A gente não pode nunca falar fechado, só depois que assinar, mas está bem encaminhado — disse Alessandro Brito, à "ge tv".

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A janela de transferências entre clubes do país fechará na sexta-feira (27). O Botafogo, com isso, tem cinco dias para finalizar o negócio e registrar o jogador na CBF.

Reforço para a zaga do Botafogo

Revelado pelo Goiás, Anthony tem contrato com o Esmeraldino somente até o fim da temporada. Com tal cenário, o jogador ficaria livre para assinar um pré-contrato a partir do segundo semestre.

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Campeão do Sul-Americano Sub-20 em 202 com a Seleção Brasileira, Anthony ainda não entrou em campo pelo Goiás na atual temporada. O jovem chegaria como opção para o lado esquerdo da defesa, que tem Alexander Barboza como titular.

Anthony, alvo do Botafogo, foi campeão sul-americano em 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)
Anthony, alvo do Botafogo, foi campeão sul-americano em 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

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