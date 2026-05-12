A Confederação Brasileira de Futebol enviou à Fifa uma relação com 55 jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo, contando com atletas de alguns clubes do Brasileirão, como Botafogo, Corinthians e Flamengo. O documento encaminhado na tarde dessa segunda-feira (11), conta com os nomes do volante Danilo e do lateral-direito Vitinho.

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O volante Danilo tem maior probabilidade de integrar a lista definitiva. O jogador participou dos amistosos mais recentes da Seleção, contra França e Croácia, quando desempenhou um bom futebol, chegando até mesmo a balançar as redes na vitória por 3 a 1 contra a Croácia.

Já Vitinho, foi convocado pela primeira e única vez em outubro de 2025, quando Vanderson, do Monaco, foi desconvocado por causa de uma lesão sofrida na Champions League.

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Ambos tiveram suas primeiras convocações para a Seleção Brasileira, justamente a mando de Carlo Ancelotti.

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Desempenho dos jogadores do Botafogo na Seleção

🟡Danilo pela Seleção Brasileira:

2 jogos (1 titular)

1 gol - 95 mins p/ participar de gol

3 finalizações (2 no gol) no total

87% acerto no passe

83% acerto no passe longo

1.5 bolas recuperadas por jogo

2.0 desarmes por jogo

Nota Sofascore 7.60

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Danilo e Vitinho do Botafogo aparecem em pré-lista da Seleção para Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🟡Vitinho pela Seleção Brasileira:

2 jogos (2 titular)

84% acerto no passe

33% acerto no passe longo

0.5 bolas recuperadas por jogo

2.5 desarmes por jogo

73% eficiência nos duelos

Nota Sofascore 6.80

Agora os dois atletas do Botafogo aguardam a definição do italiano. Ancelotti reduzirá de 55 para 26 o número de convocados no anúncio da lista final.

Lista também inclui nomes para a comissão técnica

Além da relação com até 55 nomes de jogadores, a CBF também irá encaminhar à Fifa uma pré-lista que inclui até 75 membros da comissão técnica. Além de Carlo Ancelotti, os auxiliares diretos e o coordenador Rodrigo Caetano, a lista inclui também médicos, fisiologistas, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais que atuam junto à Seleção. Para a Copa do Mundo, o estafe precisará ser reduzido a 27 nomes.

Convocação a caminho

A lista final da convocação do técnico Carlo Ancelotti será divulgada no dia 18 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.