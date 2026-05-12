Lyon cobra dívida de aproximadamente R$ 1 bilhão do Botafogo

O Lyon apresentou um relatório financeiro nesta terça-feira (12), no qual registra um crédito de R$ 727 milhões (126 milhões de euros) a receber do Botafogo. O documento também revela que John Textor emitiu garantias em nome do clube francês e da Eagle Football, sem consentimento, para "cobrir obrigações assumidas pelos clubes Botafogo e Molenbeek". Uma das garantias mencionadas pelo Lyon envolve um empréstimo com valor máximo inicial de cerca de 30 milhões de euros.

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O relatório do Lyon apresentou a seguinte declaração sobre a depreciação registrada:

"A depreciação, a amortização e provisões líquidas totalizaram €158,6 milhões em 31 de dezembro de 2025 (€47,6 milhões em 31 de dezembro de 2024), incluindo, em particular, um total de €126,2 milhões em perdas por impairment (redução ao valor recuperável) sobre créditos a receber (do Botafogo) relacionados ao risco de inadimplência identificado em partes relacionadas."

A primeira garantia foi emitida em março de 2024. O Lyon afirma que seria "em favor de uma empresa de factoring de um clube do qual o Botafogo havia adquirido um jogador".

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A segunda garantia foi emitida em abril de 2025. O relatório indica que foi dada em favor da mesma instituição de factoring, mas "desta vez atuando como credora da SAF Botafogo, para cobrir quaisquer valores devidos pelo Botafogo a respeito deste empréstimo".

Botafogo já havia acionado Lyon na justiça por dívida milionária

Em abril, a SAF do Botafogo ingressou com duas ações na Justiça do Rio de Janeiro, exigindo do Lyon o pagamento de uma dívida superior a R$ 745 milhões. As cobranças se referiam a transferências financeiras e empréstimos realizados sob um modelo de gestão de caixa único da rede multiclubes Eagle Football. O clube francês rompeu o acordo de colaboração de forma unilateral e deixou de repassar os valores devidos ao clube brasileiro.

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Origem do conflito e impactos no Botafogo

O modelo de colaboração financeira teve início após o Botafogo integrar o Grupo Eagle em 2022. No final daquele mesmo ano, a rede adquiriu o Lyon, que se encontrava em situação de insolvência e sob a exigência de pagamento de dívidas por parte de bancos. Os aportes sucessivos realizados pela equipe carioca auxiliaram na reestruturação do time francês, que evitou o rebaixamento e alcançou a classificação para a Europa League. O sistema integrado de gestão também colaborou para as conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo em 2024.

A parceria foi interrompida em decorrência de conflitos internos entre os acionistas do grupo. De acordo com a nota oficial divulgada pelo clube brasileiro, a nova presidência do Lyon encerrou o acordo de forma unilateral. A falta de pagamento da dívida comprometeu o planejamento financeiro da SAF alvinegra, dificultando a renovação de contratos de atletas e resultando em uma punição da Fifa, que impediu o Botafogo de realizar contratações no fim de 2025. O clube europeu também acumula uma pendência financeira de 12 milhões de euros com o RWDM Brussels, outra equipe pertencente à rede multiclubes.