Recém-anunciado como novo técnico do Botafogo, Tiago Nunes já deve promover uma importante mudança no time titular: o gol. A expetativa é que o treinador escale Gatito Fernández na vaga de Lucas Perri, que não vive boa fase, no próximo duelo da equipe carioca. O Glorioso encara o Fortaleza na quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo atrasado válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.