Franclim Carvalho inicia trabalho no Botafogo com dez atletas remanescentes de 2024
Português assume o bastão após demisão de Martín Anselmi e transição feita por Rodrigo Bellão
O Botafogo inicia nesta segunda-feira (6) um novo trabalho no CT Lonier comna chegada do técnico Franclim Carvalho, que assinou contrato até o fim de 2027. O português, que era auxiliar de Artur Jorge nos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024, encontra um novo cenário após te formulação, mas conhece peças importantes do elenco.
São dez atletas que estão no plantel do Botafogo desde 2024, sendo sete do sistema defensiva. A lista completa tem: Raul, Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles, Marçal (saiu e voltou em março de 2025), Allan, Matheus Martins e Júnior Santos.
Franclim Carvalho montou nova comissão técnica formada. Com ele, chegaram os auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos. Da comissão fixa do Glorioso, permanecem o preparador físico Ygor Vianna e o preparador de goleiros Marcelo Grimaldi.
Botafogo começa "do zero", mas em alta
O português, que desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira (4), encontra cenário mais calmo após o trabalho de transição de Rodrigo Bellão, que voltou para o sub-20. Como interino após a demissão de Martín Anselmi, Bellão conquistou duas vitórias em três jogos, sobre Mirassol e Vasco, e afastou a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão.
A estreia de Franclim Carvalho como técnico do Botafogo será na quinta-feira (9), no Nilton Santos. O Glorioso recebe o Caracas (VEN), às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.
