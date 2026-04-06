Botafogo

Franclim Carvalho inicia trabalho no Botafogo com dez atletas remanescentes de 2024

Português assume o bastão após demisão de Martín Anselmi e transição feita por Rodrigo Bellão

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
10:47
Franclim Carvalho é o novo técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Franclim Carvalho é o novo técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo inicia nesta segunda-feira (6) um novo trabalho no CT Lonier comna chegada do técnico Franclim Carvalho, que assinou contrato até o fim de 2027. O português, que era auxiliar de Artur Jorge nos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024, encontra um novo cenário após te formulação, mas conhece peças importantes do elenco.

continua após a publicidade

São dez atletas que estão no plantel do Botafogo desde 2024, sendo sete do sistema defensiva. A lista completa tem: Raul, Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles, Marçal (saiu e voltou em março de 2025), Allan, Matheus Martins e Júnior Santos.

Franclim Carvalho montou nova comissão técnica formada. Com ele, chegaram os auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos. Da comissão fixa do Glorioso, permanecem o preparador físico Ygor Vianna e o preparador de goleiros Marcelo Grimaldi.

continua após a publicidade
Novo técnico do Botafogo, Franclim Carvalho desembarcou no Rio de Janeiro (Foto: Lance!)

Botafogo começa "do zero", mas em alta

O português, que desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira (4), encontra cenário mais calmo após o trabalho de transição de Rodrigo Bellão, que voltou para o sub-20. Como interino após a demissão de Martín Anselmi, Bellão conquistou duas vitórias em três jogos, sobre Mirassol e Vasco, e afastou a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão.

A estreia de Franclim Carvalho como técnico do Botafogo será na quinta-feira (9), no Nilton Santos. O Glorioso recebe o Caracas (VEN), às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Veja como Palmeiras, Botafogo e Flamengo viraram campeões no e-book "DNA tático dos campeões"!

➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

