Dez ou ponta? Savarino tenta se reencontrar no Botafogo

Grande nome do elenco e referência técnica, Savarino vive momento de baixa com a camisa do Botafogo e busca reencontrar as boas atuações. O venezuelano, peça fundamental nas conquistas de 2024, não vem conseguindo repetir o nível de outrora e isso levantou questionamentos: o camisa dez vai melhor centralizado ou pelo lado?

Esse foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Davide Ancelotti após o empate em 0 a 0 com o Vitória, no Nilton Santos. Savarino não teve uma boa noite e, faltando inspiração, pouco colaborou na fase de construção.

Com Renato Paiva, Savarino vinha sendo mais utilizado pelo lado esquerdo de ataque, onde não rendeu. Isso chamou atenção principalmente nas partidas do Mundial de Clubes. O cenário, agora, com Ancelotti no comando, será outro. O foco é extrair a melhor versão do jogador da seleção venezuelana.

- Acho que ele pode jogar livre, como um dez. Ele gosta de encontrar a posição. Eu peço a ele para jogar um pouco à esquerda, porque pode ser uma boa associação com Álvaro (Montoro) e Alex (Telles). Acho que ele trabalha bem como meia ofensivo. Vejo ele como um meia ofensivo, não como um ponta - disse o novo técnico do Botafogo.

Na grande fase pelo Alvinegro, em 2024, Savarino atuava mais pela faixa central do gramado, mas em conjunto com Thiago Almada. Era comum ver o argentino, atualmente no Atlético de Madrid, carregar o jogo para o meio e alternar com o venezuelano.

Em 2025, Savarino soma 24 jogos pelo Botafogo, com três gols marcados e cinco assistências. Ele despertou interesse do futebol europeu nas últimas janelas.