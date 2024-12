Festa com o Botafogo campeão da Libertadores vai atrasar; saiba mais

O torcedor do Botafogo está ansioso para comemorar o título da Libertadores junto com o time, mas a espera para a festa completa precisará ser um pouco maior. Inicialmente previsto para chegar ao Rio de Janeiro por volta das 14h, o voo que trará a delegação deve deixar Buenos Aires apenas no início da tarde. Assim, é certo que os campeões da América cheguem ao Rio apenas no fim da tarde.

➡️Botafogo se torna primeira SAF do Brasil a conquistar a Libertadores

O avião que trará a delegação do Botafogo estava previsto inicialmente para sair de Buenos Aires às 11h, mas, segundo informações da TV Globo, por volta das 10h ele nem avião chegado ainda à capital argentina. Os jogadores do Botafogo já haviam inclusive entrado no ônibus para fazer o deslocamento até o aeroporto de Ezeiza, mas acabaram voltando para o hotel.

O percurso entre o local de concentração da delegação do clube carioca e o aeroporto é feito em cerca de 1 hora. Já o tempo de voo entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro é de pouco mais de três horas. É certo que a aeronave não irá decolar antes das 13h30. Dessa forma, o grupo de jogadores deve chegar ao Rio apenas no fim da tarde.

Festa do Botafogo em General Severiano

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) marcou uma reunião para o fim da manhã deste domingo em que irá definir o esquema de circulação na cidade para a festa do Botafogo. Está previsto que a delegação do Botafogo desembarque no terminal de cargas do Aeroporto do Galeão — portanto, sem contato com a torcida — e se desloque até a sede do clube, em General Severiano, na zona sul da capital, onde acontecerá a festa.

Além da comemoração, que deve tomar as ruas do Rio, a tarde deste domingo também terá o jogo entre Flamengo e Internacional, no Maracanã, válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Os eventos certamente terão impacto na mobilidade da cidade

