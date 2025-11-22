Ex-árbitro aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Grêmio

Botafogo e Grêmio estão se enfrentando, na noite deste sábado (22), em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Glorioso vence o confronto por 2 a 1, com direito a uma polêmica de arbitragem.

Quando o duelo entre Botafogo e Grêmio já estava 2 a 1, Artur fez bela jogada e deixou Savarino na cara do gol, mas o venezuelano levou uma trombada de Marcos Rocha. Em campo, o árbitro Felipe Fernandes Lima marcou a penalidade, mas o VAR chamou e ele voltou atrás.

Na transmissão do Premiere, o narrador Daniel Pereira informou que PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, daria o pênalti. A justificativa foi a de que Savarino chegaria na bola antes. Veja o lance polêmico em Botafogo x Grêmio:

Artur e Cuiabano comemoram gol do Botafogo contra o Grêmio (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Veja o lance polêmico em Botafogo x Grêmio

Escalações das equipes

Botafogo e Grêmio definiram as escalações para o duelo deste sábado (22), no Estádio Nilton Santos, válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), e ambas equipes precisaram promover mudanças nos times titulares.

O Glorioso tem desfalques importantes para a partida. Sem Alex Telles (suspenso) e Santi Rodríguez (lesionado), o técnico Davide Ancelotti escolheu Cuiabano e Joaquín Correa — recuperado de dores musculares — para assumirem as vagas na lateral esquerda e no ataque em Botafogo x Grêmio.

Desta forma, a escalação do Botafogo contra o Grêmio tem: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Cuiabano; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Joaquín Correa, Artur e Kadir.

O Grêmio, por sua vez, tem a volta do zagueiro Erick Noriega, que serviu a seleção do Peru durante a Data Fifa e não atuou na vitória sobre o Vasco; Wagner Leonardo cumpre suspensão. Quem também retorna ao time é Edenilson, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no meio de semana.

Assim, o Grêmio definiu a escalação para pegar o Botafogo com: Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega, Gustavo Martins, Lucas Esteves e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson e André Henrique.