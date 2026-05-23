Falha de Neto em São Paulo x Botafogo chama atenção: 'Não tem'

O São Paulo saiu na frente do placar na partida contra o Botafogo, deste sábado (23), no Morumbis, pela 17ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o gol da equipe paulista foi marcado pelo atacante Luciano, mas teve como antagonista no lance o goleiro Neto, que falhou na jogada.

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➡️ Veja gol em São Paulo x Botafogo: Luciano abre o placar

O gol aconteceu no início da partida. O cronômetro marcava três minutos, quando Artur tabelou com Luciano e arriscou de fora da área. A bola saiu forte, mas no meio do gol, onde estava Neto. Contudo, o arqueiro do Glorioso não conseguiu realizar a defesa com precisão.

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Ao defender o arremate, Neto espalmou, e não conseguiu encaixar a bola. O ato fez Luciano ter uma oportunidade clara no meio da área. Com tranquilidade e qualidade, o camisa 10 do São Paulo finalizou para dentro do gol. Nas redes sociais, torcedores repercutiram o erro do arqueiro.

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Sabino jogador do Sao Paulo durante partida contra o Botafogo no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

Como foi São Paulo x Botafogo?

Texto por: Rafaela Cardoso

Sob forte chuva e gramado encharcado no Morumbis, São Paulo e Botafogo entraram em campo. E não demorou para que os donos da casa mostrassem seu cartão de visita. Aos 3 minutos, Artur carregou a bola pela intermediária, tabelou com Luciano e bateu de fora da área. A bola quicou no gramado molhado e atrapalhou Neto, que espalmou, mas Luciano estava lá para empurrar para dentro do gol. O Tricolor ainda teve chances de ampliar, mas pecava nas finalizações, enquanto o Botafogo tinha dificuldade na criação e só foi acordar no final da primeira etapa, quando Vitinho e Arthur Cabral arriscaram, sem sucesso. O time da casa ainda perdeu Luciano e Sabino, lesionados.

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O Glorioso tentava, mas seguia pecando na criação e também nas finalizações. Prova disso foram os gols anulados por impedimento. O primeiro, com Arthur Cabral, aos 8 minutos, em lance em que por pouco o posicionamento não foi na mesma linha. Na segunda vez, aos 26, Santi Rodríguez cruzou, Arthur Cabral escorou de cabeça e Barrera saiu sozinho para marcar, mas, de novo, não valeu. O São Paulo quase ampliou na sequência, quando Tapia recebeu passe açucarado de Calleri, mas mandou para fora. No final, aos 44, foi premiado com as tentativas, quando Marçal aproveitou cobrança de escanteio, cabeceou na primeira trave, e Rafael afastou de soco. Na sobra, Barrera dominou na intermediária e marcou um golaço.

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