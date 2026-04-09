Franclim Carvalho analisa estreia com empate pelo Botafogo na Sul-Americana: 'Vamos melhorar'

O Botafogo estreou mal na Copa Sul-Americana e empatou com o Caracas (VEN) por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (9), no Estádio Nilton Santos. O duelo também marcou a primeira aparição de Franclim Carvalho, novo técnico do Glorioso, que analisou a partida e garantiu que tentará, gradualmente, inserir suas ideias de jogo.

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— Não há equipes perfeitas e não há momentos perfeitos. Há momentos melhores que outros. E garantidamente que nós vamos melhorar. Obviamente que os jogadores não estão satisfeitos, nem nós, mas nós temos que perceber que chegamos há três dias. Já apresentamos algumas coisas que tentamos fazer. Não estava tudo mal, não estava tudo bem, mas cada pessoa, cada treinador tem a sua ideia. Nós chegamos e tentamos implementar a nossa. O tempo é curto, como eu disse, e temos vantagem por como sempre parte de elenco — disse Franclim Carvalho.

O técnico português fez mudanças principalmente na fase de construção do Botafogo, no meio-campo, em relação ao time que venceu o Vasco pelo Brasileirão no último jogo sob o comando do interino Rodrigo Bellão. O novo comandante explicou e garantiu que trocas, como a saída de Edenilson, não fizeram parte de controle de carga.

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Franclim bateu na tecla sobre uma ideia de jogo com muita posse de bola, agressividade e liberdade para criar, e citou os atletas que estão em seu plantel como opções para essa nova estratégia.

Franclim Carvalho estreou como técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Normal que vocês (imprensa) coloquem essa questão da gestão de carga. Nós temos um núcleo de saúde e performance de excelência, que tem todas as ferramentas, que nos passa informação desse próprio controle de carga para todos os atletas. Mas hoje não houve controle de carga, os atletas estavam todos à disposição. Como disse, nós tentamos mudar a ideia, o propósito. Tentamos ter ali um volante que crescesse mais, que era o Danilo, e tentámos ter aqueles quatro homens na frente, com a liberdade de movimentos entre eles — explicou.

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— Nós não podemos ter jogadores como o Danilo, como o Montoro, como o Santi, como o Jordan, como o Martins, e esperar uma equipe reativa. Por isso é que vamos buscar este perfil de jogador. Nós queremos uma equipe que assuma o jogo e controla o jogo com bola. Eu acho que todos estrangeiros procuram isso. Às vezes temos jogadores com estas características, outras não. E nós temos este tipo de jogador.

Botafogo vira a chave

O Glorioso volta a campo no domingo (12), contra o Coritiba, novamente em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana, o próximo compromiso será no dia 15, contra o Racing, fora de casa.