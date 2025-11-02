Escolhas de Davide pesam e tiram poder de fogo do já desequilibrado Botafogo
Glorioso foi inofensivo contra o Mirassol em confronto direto fora de casa
O Botafogo acumulou mais um resultado negativo na reta final do Campeonato Brasileiro em meio à briga por vaga na próxima Libertadores. Na noite do último sábado (1), no Maião, o Glorioso empatou por 0 a 0 com o Mirassol em noite marcada por pouco futebol e escolhas erradas.
Isso começou na escalação do técnico Davide Ancelotti para o confronto direto na parte alta da tabela. Com desfalques no meio, como os de Joaquín Correa e Savarino, o italiano promoveu entrada de mais um volante e jogou com Newton, Marlon Freitas e Danilo. Um deserto de ideias sem a criatividade para chegar à frente.
Reflexo em outros setores do Botafogo
Com a decisão, isso fez com que Santiago Rodríguez, grande nome da equipe nos últimos jogos, fosse deslocado para jogar como um ponta esquerda. Isso porque Davide optou por Artur pela direita no lugar de Jeffinho.
Jeffinho que vinha de um bom jogo no empate com o Santos, em casa, contribuindo com duas assistências nos gols marcados por Joaquín Correa. O Botafogo perdeu uma ótima saída pela esquerda no jogo de individualidade em um contra um, além de todo o potencial de Santi na posição onde vinha performando melhor.
Ao longo do jogo, o técnico italiano demorou a fazer a leitura de como o Mirassol abria espaços para o jogo de transição. Davide, ao invés de voltar com a estrutura de outrora, trocou Santi por Jeffinho, deixou Artur, mal, por 90 minutos e não alimentou a frente.
Primeiro Chris Ramos e depois Arthur Cabral. Os dois centroavantes, com características de "matador" e menos recursos de criação", foram pouco acionados e ficaram acompanhando a bola de um lado para o outro no campo do Mirassol. Praticamente um a menos em campo.
De positivo no empate sem gols, ficam as atuações dos homens do sistema defensivo, com destaque para o argentino Alexander Barboza. Muito trabalho atrás para pouco na frente, o que preocupa na reta final do Brasileirão. Há desfalques importantes, como os de Kaio Pantaleão, Montoro, Nathan Fernandes e Matheus Martins, mas outros à disposição com capacidade de mudarem o cenário, como Vitinho, Barboza, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Artur e Arthur Cabral. Não falta qualidade.
Com 48 pontos, o Botafogo vira a chave de olho em um compromisso complicado no meio da semana. O Alvinegro volta a campo na quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), contra o Vasco, em novo confronto direto por vaga na Libertadores 2026.
