A atuação do Botafogo no empate sem gols com o Mirassol, neste sábado (1), fora de casa, foi motivo para algumas críticas do técnico Davide Ancelotti após o jogo no Maião. Em entrevista coletiva, o italiano apontou, principalmente, a falta de coragem para jogar e disse que sua equipe saiu no lucro com o ponto somado.

— Bom resultado pela forma como jogamos porque não jogamos bem. Perdemos a bola muito rápido na primeira etapa. Na segunda etapa tivemos mais organização, sempre muito passivos, perdendo duelos, mas um pouco mais de organização. Seguimos com pouca coragem com bola. Isso me deixa incomodado com o jogo de hoje. Faltou isso — disse Davide Ancelotti.

A inconstância do time já é ponto claro no trabalho do treinador. O Botafogo oscila em campo, vê um trabalho fraco colocar em risco o projeto em 2026 e isso, para Davide, só será resolvido com melhora nas atuações.

— Acho que a confiança não pode vir antes da ação. Temos que começar a jogar com mais coragem. Hoje não conseguimos. Não é uma questão de perder a confiança, e sim tem mais constância nas atuações. A confiança pode ser algo disso. É jogar melhor, e a confiança vai ser uma consequência disso.

Mirassol e Botafogo empataram sem gols (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com 48 pontos na sexta colocação do Brasileirão, mas podendo ser ultrapassado pelo Fluminense, o Glorioso volta a campo na quarta-feira (5), no Nilton Santos, para o duelo com o Vasco. Davide Ancelotti vê aproximação do rival e corre risco de ser ultrapassado caso o Cruz-Maltino vença o São Paulo neste domingo, em São Januário, e some três pontos no clássico.

Veja outras respostas do técnico do Botafogo:

Desfalques de Correa e Savarino

— Savarino e Correa têm problemas pequenos, acho que conseguimos recuperar os dois para o próximo jogo (Vasco), que é muito importante. Com essa quantidade de jogos é claro que temos dificuldade. Falta rotação, mas não pode ser desculpa pela falta de coragem e falta de qualidade com bola que tivemos hoje. Temos dificuldade e temos que adaptar

Análise do time

— O time que jogou hoje é competitivo e precisa fazer melhor. Jogamos hoje contra um time que não perdeu em casa. Se analisar não é um resultado malíssimo, mas não estou contente com a atuação.

Projeção do clássico

— Cada jogo eu avalio muitas coisas. O Vasco joga parecido com o Mirassol como ideia. Temos que analisar o jogo de hoje e preparar bem. Podemos ter algumas mudanças, vai depender de como vamos preparar tudo.